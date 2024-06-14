В Кошкинском, Сергиевском и Камышлинском районах отключат свет с 17 по 21 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

17.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новая Балыкла

17.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старая Балыкла

17.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Степановка

17.06.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

c. Сергиевск (ул. Северная, ул. Чапаева)

18.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новая Балыкла

18.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старая Балыкла

18.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Степановка

18.06.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

c. Сергиевск (ул. Северная, ул. Чапаева)

19.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новая Балыкла

19.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старая Балыкла

19.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Степановка

19.06.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

c. Сергиевск (ул. Северная, ул. Чапаева)

19.06.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Ульяновка (ул. Ульяновская)

19.06.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Алексеевка (ул. Лесная)

19.06.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Алексеевка (ул. Полевая)

20.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новая Балыкла

20.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старая Балыкла

20.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Степановка

20.06.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Ульяновка (ул. Ульяновская)

20.06.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Алексеевка (ул. Лесная)

20.06.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Алексеевка (ул. Полевая)

21.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новая Балыкла

21.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старая Балыкла

21.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Степановка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.