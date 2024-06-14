"Ингосстрах" получил награду за лучший ESG проект

13 июня в Завидове прошла церемония награждения лауреатов программы "Лучшие ESG проекты России". "Ингосстрах" стал победителем в номинации "ЦУР 4 "Качественное образование", второй год подряд принимая участие в конкурсном отборе. Цель устойчивого развития № 4 является одной из 17 взаимосвязанных целей, разработанных в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН в качестве "плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех".

На оценку жюри представлялся корпоративный музей "Ингосстраха", который был открыт в Москве в 2011 году с целью просвещения общества в сфере страхования и повышения финансовой грамотности населения. Качественное образование является основной целью данного проекта. Однако главная проблематика заключается в слабо развитой культуре страхования, которую важно формировать и развивать с детства.

"Страхование — достаточно сложная тема для восприятия даже у взрослого человека. А увлечь этой темой детскую аудиторию тяжело вдвойне. Формирование культуры страхования у молодой аудитории подтолкнуло руководство компании к созданию корпоративного музея. В рамках работы музея были разработаны и внедрены образовательные интерактивные программы для разных категорий посетителей. Жюри конкурса высоко оценило нашу работу", — сообщила Татьяна Щербакова, директор корпоративного музея "Ингосстраха".

Также в рамках мероприятия прошла конференция в области корпоративной социальной ответственности и ESG, в которой приняла участие Татьяна Щербакова и рассказала о новых технологиях, используемых в музее. В завершение выступления все желающие смогли принять участие в диалоге с искусственным интеллектом.

Кроме того, в зоне конференции "Ингосстрах" поставил специальные контейнеры для сбора пластиковых крышек, куда все желающие посетители могли положить их для дальнейшей переработки.