"Ингосстрах" получил награду за лучший ESG проект

13 июня в Завидове прошла церемония награждения лауреатов программы "Лучшие ESG проекты России". "Ингосстрах" стал победителем в номинации "ЦУР 4 "Качественное образование", второй год подряд принимая участие в конкурсном отборе. Цель устойчивого развития № 4 является одной из 17 взаимосвязанных целей, разработанных в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН в качестве "плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех".
На оценку жюри представлялся корпоративный музей "Ингосстраха", который был открыт в Москве в 2011 году с целью просвещения общества в сфере страхования и повышения финансовой грамотности населения. Качественное образование является основной целью данного проекта. Однако главная проблематика заключается в слабо развитой культуре страхования, которую важно формировать и развивать с детства.
"Страхование — достаточно сложная тема для восприятия даже у взрослого человека. А увлечь этой темой детскую аудиторию тяжело вдвойне. Формирование культуры страхования у молодой аудитории подтолкнуло руководство компании к созданию корпоративного музея. В рамках работы музея были разработаны и внедрены образовательные интерактивные программы для разных категорий посетителей. Жюри конкурса высоко оценило нашу работу", — сообщила Татьяна Щербакова, директор корпоративного музея "Ингосстраха".
Также в рамках мероприятия прошла конференция в области корпоративной социальной ответственности и ESG, в которой приняла участие Татьяна Щербакова и рассказала о новых технологиях, используемых в музее. В завершение выступления все желающие смогли принять участие в диалоге с искусственным интеллектом.
Кроме того, в зоне конференции "Ингосстрах" поставил специальные контейнеры для сбора пластиковых крышек, куда все желающие посетители могли положить их для дальнейшей переработки.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.