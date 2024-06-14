Энергетики сообщили о плановых отключениях света на июль

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Советская, ул. Кооперативная)

01.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Смолькино (ул. Советская, ул. Набережная)

01.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

п. Пионерский (ул. Ново-Пионерская)

01.07.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Кооперативная)

01.07.2024 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Дергачи (ул. Молодёжная, ул. Кооперативная).

01.07.2024 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Вязовый Гай (ул. Кооперативная, ул. Степана Разина, ул. Победы, ул. Кооперативная)

с. Колывань (ул. Старолиманская, ул. Лиманская)

01.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Украинка (ул. Новая, ул. Садовая, ул. Загорная, ул. Шоссейная, ул. Нагорная, ул. Коммунистическая, ул. Молодежная, ул. Пионерская)

01.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

п. Приовражный.

д. Толстовка.

01.07.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Новокиевка (ул. Речная, ул. Дорожная).

01.07.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск (ул. Лермонтова, ул. Маяковского, ул. Островского, ул. Мичурина, ул. Ульянова,

ул. Короленко (ул. Щорса, ул. Жуковского)

01.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Тамбовка (ул. Советская, ул. Ближние Воробьи, ул. Дальние Воробьи)

01.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. М. Девлезеркино

01.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Чувашское Урметьево

01.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Покровка

02.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Смолькино (ул. Клин, ул. Чапаева ул. Ленинградская)

02.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Разбросной (ул. Садовая)

02.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

п. Пионерский (ул. Полевая)

02.07.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Красное поселение)

02.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Лапшова, ул. Первомайская)

02.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

с. Колывань (ул. Пушкина, ул. Казанская, ул. Новый План, ул. Советская, Б/С Мегафон.)

02.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Искрина, ул. Ленинградская, ул. Заозерная, ул. Рабочая, ул. Пионерская, ул. Садовая, ул. 60 лет Октября, ул. Коммунаров)

02.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Новотулка (ул. Советская, ул. М. Горького).

02.07.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Гражданский, с. Соляниха

02.07.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Ломовка

02.07.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

с Заволжье (ул. Луговая, ул. Набережная)

02.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. М. Девлезеркино

02.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Чувашское Урметьево

02.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Покровка

02.07.2024 года с 08-00 по 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. ст. Ермаково

02.07.2024 года с 08-00 по 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

п. Чулпан

02.07.2024 года с 09-00 по 10-00 и с 15-00 по 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино

02.07.2024 года с 09-00 по 10-00 и с 15-00 по 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский

02.07.2024 года с 09-00 по 10-00 и с 15-00 по 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Семь Ключей

02.07.2024 года с 09-00 по 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Зеленовский (ул. Школьная);

02.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Герасимовка (ул. Слободская, ул. Вишневая);

03.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Торшиловский (ул. Заречная, ул. Степная, ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Центральная, ул. Набережная)

03.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Смолькино (ул. Клин, ул. Чапаева ул. Ленинградская)

03.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Сборный (ул. Новая, пер. Детсадовский, ул. Октябрьская)

03.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

п. Пионерский (ул. Победы)

03.07.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Строительная)

03.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Садовая)

03.07.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Безенчук (ул. Солодухина, ул. Тимирязева).

03.07.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск (п. Титовка)

03.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Герасимовка (ул. Слободская, ул. Вишневая);

03.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Герасимовка (ул. Тракторная, ул. Запрудная, ул. Школьная);

03.07.2024 года с 08-00 по 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган

03.07.2024 года с 08-00 по 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган

03.07.2024 года с 08-00 по 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган

03.07.2024 года с 10-00 по 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкаский район:

с. Кабановка (ул. Новая, ул. Клиновка, ул. Степная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Больничная, ул. Чапаевская, ул. Первый чапаевский переулок);

03.07.2024 года с 10-00 по 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Зеленовский (ул. Школьная);

03.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Токмала

04.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Сборный (ул. Садовая)

04.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

п. Пионерский (ул. Кооперативная)

04.07.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Молодежная, ул. Первомайская, ул. Строительная)

04.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Братский (ул. Соловьева, ул. Набережная, ул. Жидкова, Почта)

04.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Украинка (ул. Набережная, ул. Школьная)

04.07.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Троицкое

04.07.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Михеевка

04.07.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Нижнепечерское (ул. Липовая, ул. Сельская, ул. Мирная, ул. Набережная, ул. Овражная)

с. Гаркино (ул. Варламова)

04.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Кобзевка ул. Советская

04.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Герасимовка (ул. Слободская, ул. Вишневая);

04.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Герасимовка (ул. Тракторная, ул. Запрудная, ул. Школьная);

04.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Герасимовка (ул. Школьная, ул. Молодежная);

04.07.2024 года с 08-00 по 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

п. Бузбаш

04.07.2024 года с 10-00 по 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка (ул. Курско-Пензенская, ул. Рабочая, ул. Степная);

04.07.2024 года с 10-00 по 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Козловка (ул. Колхозная);

04.07.2024 года с 10-00 по 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Комаро-Умет (ул. Сквозная);

04.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Токмала

05.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новые Озерки (ул. Рабочая)

05.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

п. Пионерский (ул. Гагарина)

05.07.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Первомайская, ул. Рабочая)

05.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Сытовка, д. Колокольцовка

05.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий (ул. Специалистов)

05.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. М. Лебяжье (ул. Советская, ул. Гражданская, ул. Центральная, ул. Молодёжная, ул. Речная).

05.07.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

Ст. Звезда (ул. Победы, ул. Комарова, ул. Гагарина, ул. Кирова, ул. Меллиораторов)

05.07.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Идакра

05.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Герасимовка (ул. Пионерская, ул. Садовая, ул. Полевая);

05.07.2024 года с 10-00 по 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старая Боголюбовка (ул. Центральная, ул. Лесная);

05.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Токмала

08.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Любицкий

08.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Печерские Выселки (ул. Советская, пер. Первомайский, пер. Пролетарский, ул. Кооперативная, ул. Приморская, ул. Начальная, ул. Южная)

08.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

п. Пионерский (ул. Советская)

08.07.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Октябрьская)

08.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Сестры (ул. Центральная)

08.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Липовка.

08.07.2024 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук, ул. Тимирязева

08.07.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск (ул. Лермонтова, ул. А. Толстого, ул. Жуковского)

08.07.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

с Нижнеозерецкое (ул. Центральная)

08.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Константиновка ул. Центральная

08.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Корнеевка ул. Центральная

08.07.2024 года с 08-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Каменный Брод (ул. Садовая, ул. Московская, ул. Луговая, ул. Кооперативная);

08.07.2024 года с 08-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Подлесный (ул. Лесная, ул. Полевая, ул. Луговая);

08.07.2024 года с 10-00 по 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Орлянка (ул. Центральная);

08.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Б. Романовка

08.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. М. Романовка

08.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Челно-Вершины

09.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Печерские Выселки (ул. Советская, пер. Первомайский, пер. Пролетарский, ул. Кооперативная, ул. Приморская, ул. Начальная, ул. Южная)

09.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кушниково (ул. Советская)

09.07.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Первомайская)

09.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колокольцовка АТС, Ф/Х Мишустин

09.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Мичуринская)

09.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Новотулка (ул. Степная, ул. Льва Толстого, ул. М. Горького, ул. Советская, ул. Набережная).

09.07.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск

п. Липяги (ул. Ульяновская, пер. Бакинский, ул. Набережная, ул. Вольская, пер. Новый)

09.07.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Крюково

09.07.2024 года с 10-00 по 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нероновка (ул. Центральная);

09.07.2024 года с 10-00 по 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старое Вечканово (ул. Кировская);

09.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Андреевка

09.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Ерандаево

09.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Челно-Вершины

10.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Печерские Выселки (ул. Советская, пер. Первомайский, пер. Пролетарский, ул. Кооперативная, ул. Приморская, ул. Начальная, ул. Южная)

10.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кушниково (ул. Карла Маркса)

10.07.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ермаково (ул. Жигулевская, ул. Центральная, ул. Яблоневая)

10.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п.Кировский (ул. Школьная)

10.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Сестры (ул. Центральная)

10.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Конституции, ул. Обороны, ул. Новый Поселок, ул. Самарская, ул. Старый Клин).

п. Иерусалимский (ул. Молодёжная, ул. Широкая).

10.07.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Екатериновка

10.07.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск

с. Горки (ул. Набережная, ул. Кирова, ул. Куйбышева, ул. Ленина, ул. Чапаева)

10.07.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Черненькое

10.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

пос. Муратшино (ул. Новостройки, ул. Центральная)

10.07.2024 года с 10-00 по 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Валисьевка

10.07.2024 года с 10-00 по 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Дмитриевка

10.07.2024 года с 10-00 по 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старое Вечканово (ул. Кировская);

11.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Печерские Выселки (ул. Советская, пер. Первомайский, пер. Пролетарский, ул. Кооперативная, ул. Приморская, ул. Начальная, ул. Южная)

11.07.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ермаково (ул. Набережная, ул. Шоколадная)

11.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящевка (ул. Советская, ул. Первомайская, ул. Школьная, ул. Набережная)

11.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кушниково (ул. Полевая)

11.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Кировский (ул. Школьная)

11.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Больничная)

11.07.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск (ул. Путиловская)

11.07.2024 года с 10-00 по 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Чекалино (ул. Советская, ул. Школьная);

11.07.2024 года с 10-00 по 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Новая Чесноковка

11.07.2024 года с 10-00 по 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Ильинский

12.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Кировский (ул. Набережная, ул. Школьная)

12.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Иргизский (ул. Центральная, ул. Полевая)

12.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Чувичи (ул. Молодёжная, ул. Московская, ул. им. Смирнова, ул. им. Сергеева, ул. Набережная).

12.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Чекалино (ул. Железникова)

12.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Тайдаково (ул. Ленина)

12.07.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ермаково (ул. Овражная, ул. Тольяттинская)

12.07.2024 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Васильевка ул. Центральная.

12.07.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск (ул. Гончарова, ул. Достоевского, ул. Жуковского, ул. Ульянова, ул. Победы)

12.07.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Павловка

Пестравский район:

С.Т-Озеро

с. Падовка

12.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

пос. Малый Каралык (ул. Молодёжная)

12.07.2024 года с 10-00 по 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Красные Дубки (ул. Гагарина, ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Лесная);

14.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (ул. Мира, ул. Советская, ул. Восточная, ул. Щербакова, ул. Кудашова, ул. Калинина, ул. Жилина, пер. Пионерский, пер. Западный, пер. Восточный, проезд Зеленый, пер. Комсомольский, проезд Новый)

15.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Чекалино (ул. Железникова)

15.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Тайдаково (ул. Садовая)

15.07.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Выползово (ул. Крестьянская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Чапаевская)

15.07.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Рождествено (ул. Советская)

15.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Луначарский (ул. Специалистов, ул. Злобина, ул. Солнечная, ул. Мира)

15.07.2024 года с 08-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Каменный Брод (ул. Советская, ул. Кооперативнаяул. Гагарина);

15.07.2024 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Набережная, ФАП, ул. Лиманская, ул. Дружбы, пер. Озёрный, ул. Мостовая)

15.07.2024 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

с. Колывань (ул. Школьная, Школа, д/сад, пер. Специалистов, ул. Северная, ул. Шоссейная, ул. Казанская, ул. Советская, Магазин, пер. Спортивный)

15.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Овражная, ул. Лесная)

15.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Хворостянка (ул. Рабочая, ул. Рудзеева, ул. Степная, ул. Партизанская, ул. Солнечная, ул. Карла Маркса, ул. Самарокова, ул. Молодёжная, ул. им. Фрунзе, ул. Чапаева, ул. Новая, ул. Мирная, ул. В. Суркова).

с. Елань (ул. Неверова, ул. Советская)

15.07.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск (ул. Почтовая, ул. Артиллерийская, ул. Текстильщиков)

15.07.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Пестравка (полностью)

15.07.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Набережная, ул. Садовая)

15.07.2024 года с 08-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Воскресенка

15.07.2024 года с 10-00 по 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Старая Дмитриевка (ул. Центральная, ул. Гаражная, ул. Садовая, ул. Кооперативная, ул. Луговая);

16.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Чекалино (ул. Железникова)

16.07.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Выползово (ул. Крестьянская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Чапаевская)

16.07.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Рождествено (ул. Советская)

16.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Тайдаково (ул. Восточная)

16.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Братский (ул. Шоссейная)

16.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Украинка (ул. Загорная)

16.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. М. Лебяжье (ул. Советская, ул. Гражданская).

16.07.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Сретенка, Толстовка.

16.07.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск

п. Липяги (ул. Воронежская, ул. Северная, ул. Уральская, ул. Ярославская)

16.07.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Тепловка (полностью)

16.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Никитинка

16.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Зорьки

16.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Знаменка

16.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Елховский район:

д. Троицкая

16.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Елховский район:

д. Владимировка

16.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Зеленогорский

16.07.2024 года с 10-00 по 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ендурайкино (ул. Лесная, ул. Речная);

16.07.2024 года с 10-00 по 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино (ул. Советская);

17.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Кировский (Покровский Александра Чагринского женский монастырь)

17.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Чекалино (ул. Железникова)

17.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Тайдаково (ул. Заречная)

17.07.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Выползово (ул. Крестьянская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Чапаевская)

17.07.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Рождествено (ул. Советская)

17.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Луначарский (ул. Пролетарская, ул. Заводская, ул. Мира, ул. Злобина, ул. Луначарская, ул. Ветеранов, ул. Дальняя, ул. Зеленая)

17.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Украинка (ул. Пионерская)

17.07.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

П. Прибой (ул. Административная, ул. Нефтяников)

17.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Озёрск (ул. Молодёжная, ул. Рабочая)

17.07.2024 года с 10-00 по 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка (ул. Школьная);

17.07.2024 года с 10-00 по 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Большая Чесноковка (ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Набережная);

17.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Р. Селитьба

17.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Гундоровка

18.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Исток

18.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Чекалино (ул. Железникова)

18.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кузькино (ул. Молодежная)

18.07.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Кр. Ивановка

18.07.2024 года с 10-00 по 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Успенка (ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Партизанская, ул. Молодежный переулок);

18.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Р. Селитьба

18.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Гундоровка

19.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Кошелевка (ул. Мира)

19.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кузькино (ул. Больничная)

19.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Братский

19.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Большая Черниговка

19.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Конституции, ул. Обороны, ул. Новый Поселок, ул. Самарская, ул. Старый Клин).

п. Иерусалимский (ул. Молодёжная, ул. Широкая).

19.07.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск

СДТ Фиалка (полностью)

19.07.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Пестравка (ул. Нефтяников)

с. Марьевка

19.07.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

п. Томанский (ул. Полевая, ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Садовая, ул. Томана)

с. Озерецкое (ул. Рабочая, ул. Центральная, ул. Школьная)

19.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Р. Селитьба

19.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Гундоровка

19.07.2024 года с 10-00 по 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск (ул. Северная, ул. Степная, ул. Шоссейная);

20.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Луначарский (ул. Злобина, ул. Пролетарская, ул. Школьная, ул. Советская, ул. Специалистов)

21.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (ул. Кудашова, пер. Пионерский)

22.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Кошелевка (ул. Советская, ул. Школьная, пер. Южный, пер. Северный)

22.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кузькино (ул. Советская)

22.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Софинский

п. Бутковский

22.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Гусиха

22.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Молодёжная).

п. Масленниково (ул. Мелиораторов, ул. Пионерская, ул. Комсомольская, ул. Лесная, ул. Садовая).

п. Тополёк (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Рабочая, ул. Степная)

22.07.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

Ст. Звезда (пер. Спортивный, ул. Пионерская, ул. Садовая, ул. Первомайская, ул. Советская,

ул. Кооперативная)

22.07.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Высокое

Красноармейский район:

с. Андросовка

22.07.2024 года с 08-00 по 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Кутузовский (ул. Центральная, ул. Мира, ул. Школьная, ул. Подлесная);

22.07.2024 года с 10-00 по 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково (ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Нагорная, ул. Советская, ул. Комсомольская);

22.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Васильевка

22.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Соколинка

22.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Песчановка

22.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Грачевка

22.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Раевка

22.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Труд

22.07.2024 года с 08-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Каменный Брод (ул. 50 лет СССР);

22.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Челно-Вершины

23.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Кошелевка (ул. Чехова)

23.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кузькино (ул. Гагарина)

23.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (ул. Жилина)

23.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Нестеровка, д. Александровка, д. Дубовка, с. Волчанка

23.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Новый Камелик (ул. Дорожная)

23.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Молодёжная).

с. Абашево (ул. Молодёжная, ул. Озёрная, ул. Набережная, ул. Степная, ул. Братьев Грязновых, ул. Орловская).

23.07.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Богусский

23.07.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

п. Ильмень (ул. 60 лет Октября)

23.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Никитинка

23.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Зорьки

23.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Знаменка

23.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Елховский район:

д. Троицкая

23.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Елховский район:

д. Владимировка

23.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Зеленогорский

23.07.2024 года с 09-00 по 10-00 и с 15-00 по 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино

23.07.2024 года с 09-00 по 10-00 и с 15-00 по 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино

23.07.2024 года с 09-00 по 10-00 и с 15-00 по 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Ганькин Матак

23.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Васильевка

23.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Соколинка

23.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Песчановка

23.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Грачевка

23.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Раевка

23.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Труд

23.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Челно-Вершины

24.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Кошелевка (ул. Чехова, пер. Северный)

24.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кузькино (ул. Лесная)

24.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (ул. Советская, ул. Калинина)

24.07.2024 года с 10-00 по 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково (ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Нагорная, ул. Советская, ул. Комсомольская);

24.07.2024 года с 10-00 по 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Первомайский

24.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий

24.07.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Чапаевский (полностью)

24.07.2024 года с 09-00 до 15-00 местного времени

Приволжский район:

с. Екатериновка (ул. Есенина, ул. Рабочая, ул. Больничная, пер. Солнечный, ул. Мира, ул. Лесная, ул. Садовая, ул. Гаражная, ул. Специалистов, ул. Больничная, пер. Строителей, ул. Гагарина, ул. Березовая, ул. Есенина, ул. Фасадная, ул. Лесная, ул. Некрасова, ул. Толстого, ул. Северная, ул. Центральная, ул. 50 Лет Победы, ул. Горная, ул. Нижняя, ул. Южная, ул. Гагарина)

с. Давыдовка (ул. Садовая, ул. Советская, ул. Пролетарская, ул. Гагарина)

с. Софьино (ул. Советская, ул. Дорожная)

24.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Девлезеркино

24.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Б.Раковка

24.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. М. Раковка

25.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Кошелевка (ул. Чехова)

25.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кузькино (ул. Зеленая)

25.07.2024 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Вязовый Гай (ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. Зелёная, ул. Южная, ул. Новая)

с. Дергачи (ул. Красотка, ул. Школьная, ул. Набережная, ул. Майская, ул. Молодёжная, ул. Кооперативная, пер. Песочный)

25.07.2024 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

с. Колывань (ул. Набережная, ул. Лиманская, ул. Дружбы, пер. Озёрный, ул. Мостовая, ул. Школьная, пер. Специалистов, ул. Северная, ул. Шоссейная, ул. Казанская, ул. Советская, пер. Спортивный, ул. Шоссейная, ул. Старолиманская)

с. Вязовый Гай (ул. Кооперативная, ул. Степана Разина, ул. Победы)

25.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка

25.07.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

П. Прибой (полностью)

25.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Девлезеркино

25.07.2024 года с 10-00 по 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск (ул. Ленина);

25.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Б.Раковка

25.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. М. Раковка

26.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Кошелевка (ул. Школьная, пер. Школьный, ул. Советская)

26.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Платоновка (ул. Колхозная, ул. Почтовая)

26.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Камышенка (ул. Центральная)

26.07.2024 года с 10-00 по 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Северный Ключ (ул. Речная);

26.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Девлезеркино

26.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Водвиженка

27.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Новая Бинарадка (ул. Школьная)

29.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Кошелевка (ул. Школьная, пер. Северный)

29.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Камышенка (ул. Береговая)

29.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Ст. Аделяково

29.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Ленинский

29.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Украинка (ул. Нагорная)

29.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

п. Прогресс (ул. Целинная).

29.07.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск (ул. Мельничная, ул. Лесничество)

29.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Пролетарий

29.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тремасово

29.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Б. Левшинка

30.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Кошелевка (ул. Новая)

30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Камышенка (ул. Почтовая, ул. Луговая)

30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Новый Тукшум (ул. Карягина, ул. Полевая)

30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Украинка (ул. Шоссейная, ул. Коммунистическая, ул. Пионерская)

30.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

п. Прогресс (ул. Целинная).

30.07.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Осинки

30.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Ст. Аделяково

30.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Пролетарий

30.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тремасово

30.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Б. Левшинка

31.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Кошелевка (ул. Тихая, ул. Спортивная)

31.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Новый Тукшум (ул. Кооперативная, ул. Советская, ул. Маленькая)

31.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. М. Лебяжье (ул. Советская, ул. Гражданская, ул. Центральная, ул. Молодёжная, ул. Речная).

31.07.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Осинки

31.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Ст. Аделяково

31.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Пролетарий

31.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тремасово

31.07.2024 года с 09-00 по 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Б. Левшинка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.