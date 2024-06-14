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Страхование Финансы

"Росгосстрах" запустил акцию "Жаркий сезон" предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 16 июня "Росгосстрах" запускает акцию по страхованию квартир и строений "Жаркий сезон", предоставляющую возможность для новых клиентов компании на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования "Квартира. Фундаментальное решение" и "Дом. Фундаментальное решение".

Согласно условиям договора, заключенного по акции "Жаркий сезон", имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы дома. В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности.

"Мы уже сейчас видим, что в нашей стране начало лета с точки зрения страховых рисков отличается контрастами: пока в одних регионах люди ожидают возвращения рек в берега и преодолевают последствия паводков, в других, в частности в нескольких регионах Дальнего Востока, бушуют природные пожары. И все эти события входят в перечень страховых рисков, защиту от которых владельцам жилья предлагает "Росгосстрах", — говорит член Правления "Росгосстраха" Юлия Шабанова. — Если судить по прошлогоднему лету, то неблагоприятные природные явления стали причиной порядка 70% повреждений домов и строений, а количество страховых событий, которым в компании был присвоен статус "массовый убыток", увеличилось в 2,5 раза. Страховой полис помогает собственникам жилья чувствовать себя более защищенными в финансовом плане. Чтобы сделать предложение компании еще более привлекательными по цене для потребителей, "Росгосстрах" запустил акцию "Жаркий сезон" — по ней застраховать свое жилье наши клиенты смогут с еще большей выгодой для себя. Страховые программы специалисты нашей компании разрабатывает таким образом, чтобы в них было минимальное количество исключений из страхового покрытия. Как результат, "Росгосстрах" больше всех платит своим клиентам по страховым случаям с их жильем: по данным Центробанка, в первом квартале этого года на "Росгосстрах" приходится четверть всех страховых выплат в этом сегменте".

Акция "Жаркий сезон" действует до 15 сентября 2024 года в агентском и офисном каналах продаж "Росгосстраха". Узнать подробнее о ее условиях можно, обратившись в ближайший офис "Росгосстраха" или к страховым агентам компании. А также по телефонам: 8-800-200-09-00, 0530 (звонок бесплатный).

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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