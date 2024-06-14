"Росгосстрах" запустил акцию "Жаркий сезон" предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья

С 16 июня "Росгосстрах" запускает акцию по страхованию квартир и строений "Жаркий сезон", предоставляющую возможность для новых клиентов компании на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования "Квартира. Фундаментальное решение" и "Дом. Фундаментальное решение".
Согласно условиям договора, заключенного по акции "Жаркий сезон", имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы дома. В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности.
"Мы уже сейчас видим, что в нашей стране начало лета с точки зрения страховых рисков отличается контрастами: пока в одних регионах люди ожидают возвращения рек в берега и преодолевают последствия паводков, в других, в частности в нескольких регионах Дальнего Востока, бушуют природные пожары. И все эти события входят в перечень страховых рисков, защиту от которых владельцам жилья предлагает "Росгосстрах", — говорит член Правления "Росгосстраха" Юлия Шабанова. — Если судить по прошлогоднему лету, то неблагоприятные природные явления стали причиной порядка 70% повреждений домов и строений, а количество страховых событий, которым в компании был присвоен статус "массовый убыток", увеличилось в 2,5 раза. Страховой полис помогает собственникам жилья чувствовать себя более защищенными в финансовом плане. Чтобы сделать предложение компании еще более привлекательными по цене для потребителей, "Росгосстрах" запустил акцию "Жаркий сезон" — по ней застраховать свое жилье наши клиенты смогут с еще большей выгодой для себя. Страховые программы специалисты нашей компании разрабатывает таким образом, чтобы в них было минимальное количество исключений из страхового покрытия. Как результат, "Росгосстрах" больше всех платит своим клиентам по страховым случаям с их жильем: по данным Центробанка, в первом квартале этого года на "Росгосстрах" приходится четверть всех страховых выплат в этом сегменте".
Акция "Жаркий сезон" действует до 15 сентября 2024 года в агентском и офисном каналах продаж "Росгосстраха". Узнать подробнее о ее условиях можно, обратившись в ближайший офис "Росгосстраха" или к страховым агентам компании. А также по телефонам: 8-800-200-09-00, 0530 (звонок бесплатный).
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.