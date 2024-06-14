Страховой Дом ВСК выдает годовой бонус агентам

Бонус по программе мотивации получили более 600 страховых агентов компании.

Новая программа мотивации агентов "Бонус за финансовый результат" заработала летом 2023 года. При выполнении определенных условий лояльные и продуктивные агенты компании по итогам года получат дополнительное вознаграждение. На сегодняшний день бюджет сформирован и на счета первых страховых продавцов уже поступили бонусы.

Всего распределены более 40 млн рублей из расчета за 5 месяцев 2023 года, т. к. программа была запущена только в августе. Средний размер бонуса составляет 61 тысячу рублей, самый большой — около 500 тысяч рублей.

"Благодаря программе "Бонус за финансовый результат" у агентов появилась возможность получить вознаграждение не только за сборы, но и за достижения по динамике развития портфеля и финансовым показателям результатов деятельности. Чтобы выйти на финансовый результат, агент должен наращивать бизнес, сохранять действующий портфель в компании и иметь хорошую маржинальность портфеля.

Прошлый год был стартовый, мы видим, что программа набирает обороты, появляются новые инструменты, и рассчитываем, что число агентов с бонусом за финансовый результат в 2024 году существенно вырастет", — отмечает Анатолий Краснов, Руководитель Центра агентских и офисных продаж.

Уже в ближайшее время компания планирует запустить в Личном кабинете агента опцию, благодаря которой агент может видеть на экране результаты по своему бонусу: предварительные итоги, показатели — выполненные и те, какие ему требуется еще подтянуть. Это позволит ему всегда держать в уме свой финансовый результат и, в случае "проседания" каких-либо показателей, вовремя их корректировать.

Страховой Дом ВСК уделяет большое внимание мотивации агентского канала. В компании созданы все условия для успешной работы агентской сети — ДМС, компенсация расходов на проезд и мобильную связь, оплата расходов на ведение предпринимательской деятельности, возможность вместе с семьей пользоваться туристическим проектом компании и другие.