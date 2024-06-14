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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК выдает годовой бонус агентам

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бонус по программе мотивации получили более 600 страховых агентов компании.

Новая программа мотивации агентов "Бонус за финансовый результат" заработала летом 2023 года. При выполнении определенных условий лояльные и продуктивные агенты компании по итогам года получат дополнительное вознаграждение. На сегодняшний день бюджет сформирован и на счета первых страховых продавцов уже поступили бонусы.

Всего распределены более 40 млн рублей из расчета за 5 месяцев 2023 года, т. к. программа была запущена только в августе. Средний размер бонуса составляет 61 тысячу рублей, самый большой — около 500 тысяч рублей.

"Благодаря программе "Бонус за финансовый результат" у агентов появилась возможность получить вознаграждение не только за сборы, но и за достижения по динамике развития портфеля и финансовым показателям результатов деятельности. Чтобы выйти на финансовый результат, агент должен наращивать бизнес, сохранять действующий портфель в компании и иметь хорошую маржинальность портфеля.

Прошлый год был стартовый, мы видим, что программа набирает обороты, появляются новые инструменты, и рассчитываем, что число агентов с бонусом за финансовый результат в 2024 году существенно вырастет", — отмечает Анатолий Краснов, Руководитель Центра агентских и офисных продаж.

Уже в ближайшее время компания планирует запустить в Личном кабинете агента опцию, благодаря которой агент может видеть на экране результаты по своему бонусу: предварительные итоги, показатели — выполненные и те, какие ему требуется еще подтянуть. Это позволит ему всегда держать в уме свой финансовый результат и, в случае "проседания" каких-либо показателей, вовремя их корректировать.

Страховой Дом ВСК уделяет большое внимание мотивации агентского канала. В компании созданы все условия для успешной работы агентской сети — ДМС, компенсация расходов на проезд и мобильную связь, оплата расходов на ведение предпринимательской деятельности, возможность вместе с семьей пользоваться туристическим проектом компании и другие.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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