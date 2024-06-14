В Красноармейском районе в ДТП пострадали два человека

В пятницу, 14 июня, в Красноармейском районе произошло ДТП с участием автомобилей Ford Focus и ВАЗ-2113, в котором пострадали два человека. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Аварийно-спасательные работы на месте аварии проводили сотрудники ПСЧ-126 противопожарной службы Самарской области. В частности они занимались деблокировкой пострадавших.