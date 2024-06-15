В Жигулевске погибла женщина при столкновении Mercedes и Lada Granta

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В субботу, 15 июня, в Жигулевске произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщил начальник отделения Госавтоинспекции О МВД России по Жигулевску Владимир Габибов.

Фото: ГУ МВД по Самарской области