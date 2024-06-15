Водитель Lada Granta не смог разъехаться с "Газелью" на трассе в Самарской области

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В пятницу, 14 июня, в Самарской области произошла авария на трассе Самара — Волгоград, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области