В Самаре проводят проверку по сообщению о педофиле

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Полицейские разбираются в ситуации, которая произошла в Кировском районе Самары. Здесь местные жители сообщили о подозрительном мужчине. По мнению жильцов, он может быть опасен для детей.