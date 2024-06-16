В Самаре проводят проверку по сообщению о педофиле

Полицейские разбираются в ситуации, которая произошла в Кировском районе Самары. Здесь местные жители сообщили о подозрительном мужчине. По мнению жильцов, он может быть опасен для детей.
"В Кировском районе, во дворе Советской, 12 замечен онанист. Звал детей в кусты. Задержан сотрудниками полиции", — рассказали читатели.
Правоохранители сейчас выясняют, что же случилось.
"Сотрудниками полиции мужчина установлен. По данному факту полицейскими проводится проверка", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...