Скончалась почетный гражданин Самарской области Светлана Хумарьян

В воскресенье, 16 июня, на 88-м году жизни скончалась Светлана Хумарьян — почетный гражданин Самарской области, Заслуженный работник культуры РСФСР. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Светлана Петровна всю жизнь проработала на ниве культуры. В один из самых тяжелых периодов (1990-2000) возглавляла управление культуры областной администрации. С ее именем связано появление в регионе многих фестивалей и культурных проектов. Одним из них — Фестивалем классического балета им. Аллы Шелест — она продолжала руководить до конца дней", - написал депутат в своем Телеграм-канале.