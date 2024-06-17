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Культура

Скончалась почетный гражданин Самарской области Светлана Хумарьян

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 16 июня, на 88-м году жизни скончалась Светлана Хумарьян — почетный гражданин Самарской области, Заслуженный работник культуры РСФСР. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Светлана Петровна всю жизнь проработала на ниве культуры. В один из самых тяжелых периодов (1990-2000) возглавляла управление культуры областной администрации. С ее именем связано появление в регионе многих фестивалей и культурных проектов. Одним из них — Фестивалем классического балета им. Аллы Шелест — она продолжала руководить до конца дней", - написал депутат в своем Телеграм-канале.

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