В Самарской области выставили на продажу целый микрорайон

Застройка "Золотого треугольника" в Тольятти оказалась под вопросом. Участок площадью почти 92 га выставили на продажу. Объявление появилось на одном из агрегаторов объявлений.

Площадка находится в Центральном районе — на пересечении Южного, Обводного и Хрящевского шоссе. Она относится к ТОСЭР "Тольятти".

В 2021 году региональный минстрой представил проект строительства на этой территории микрорайон "Треугольник". Там планировалась реализация второго этапа скоростной железнодорожной ветки Новокуйбышевск — Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти с размещением транспортно-пересадочного узла. Также собирались построить логистический центр на 210,6 тыс. кв. м, агропромпарк (156,3 тыс. кв. м), научно-образовательный и торгово-выставочный центры, гостиничный комплекс, концертный зал и ботанический сад.

Однако дальше проекта дело не пошло. Теперь участок продают с пометкой ИЖС, то есть, по всей видимости, под индивидуальное жилищное строительство. При этом он относится к зонам Ц-7 (полифункциональная зона общественно-производственного назначения), Ц-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения) и Ж-5 (зона смешанной жилой застройки).

Стоимость площадки очень внушительная — 1,5 млрд рублей.