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В Самарской области выставили на продажу целый микрорайон

ТОЛЬЯТТИ. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Застройка "Золотого треугольника" в Тольятти оказалась под вопросом. Участок площадью почти 92 га выставили на продажу. Объявление появилось на одном из агрегаторов объявлений.

Один из эскизов планируемой застройки квартала Один из эскизов планируемой застройки квартала
Фото: министерство строительства Самарской области

Площадка находится в Центральном районе — на пересечении Южного, Обводного и Хрящевского шоссе. Она относится к ТОСЭР "Тольятти".

В 2021 году региональный минстрой представил проект строительства на этой территории микрорайон "Треугольник". Там планировалась реализация второго этапа скоростной железнодорожной ветки Новокуйбышевск — Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти с размещением транспортно-пересадочного узла. Также собирались построить логистический центр на 210,6 тыс. кв. м, агропромпарк (156,3 тыс. кв. м), научно-образовательный и торгово-выставочный центры, гостиничный комплекс, концертный зал и ботанический сад.

Однако дальше проекта дело не пошло. Теперь участок продают с пометкой ИЖС, то есть, по всей видимости, под индивидуальное жилищное строительство. При этом он относится к зонам Ц-7 (полифункциональная зона общественно-производственного назначения), Ц-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения) и Ж-5 (зона смешанной жилой застройки).

Стоимость площадки очень внушительная — 1,5 млрд рублей.

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