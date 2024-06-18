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Стала известна причина продажи микрорайона "Треугольник" в Тольятти

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Нива" выставила на продажу 92 га "золотого треугольника" в Тольятти, так как отказалась от планов по освоению этой территории. Об этом Волга Ньюс сообщила руководитель юридической службы "Нивы" Людмила Сенилова.

Фото: предоставлено автором

Напомним, участок на пересечении Южного, Обводного и Хрящевского шоссе реализуется компанией за 1,5 млрд рублей.

Представитель "Нивы" рассказала, что компания планировала построить на площадке микрорайон "Треугольник". Концепция, представленная в 2020 году, предусматривала возведение конгресс-холла, научного центра, агропромпарка (производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции), торгово-выставочного комплекса, гостиницы и ботанического сада с агрогостиницей. Однако градостроительный совет при губернаторе Самарской области предъявил дополнительные требования к документации.

В Самарской области выставили на продажу целый микрорайон за 1,5 млрд рублей В Самарской области выставили на продажу целый микрорайон за 1,5 млрд рублей
Застройка "Золотого треугольника" в Тольятти оказалась под вопросом. Участок площадью почти 92 га выставили на продажу. Объявление появилось на одном из агрегаторов объявлений.

В 2022 году "Нива" переработала проект. В концепцию развития микрорайона "Треугольник" включили 5-ступенчатый агрокампус — он должен был обеспечить возможность решить проблему кадрового голода на предприятиях сельскохозяйственной отрасли региона. Проект одобрило Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ для совместной реализации с Самарским государственным аграрным университетом (СГАУ).

В составе объекта планировалось организовать:

  • агрошколу для детей 11-16 лет по направлениям: растениеводство, животноводство, ветеринария, сельскохозяйственная техника и механизмы;
  • сельскохозяйственный колледж и университет дистанционного/заочного обучения (отделения СГАУ) для обучения по направлениям: биология, ветеринария, агрономия, декоративное садоводство и ландшафтный дизайн, лесное дело, агротуризм, землеустройство, транспорт и логистика, экономика, экономическая безопасность в сфере АПК, сельхозмашиностроение, агроинженерия, лесомелиорация;
  • центр повышения квалификации работников сельского хозяйства для обучения новым методикам, подходам и достижениям науки;
  • научный сельскохозяйственный центр для улучшения генетического потенциала крупного рогатого скота, селекции и семеноводства картофеля, создания геномного центра, агрополигона для мониторинга секвестрации углерода в почву, проведения маркетинговых исследований, учета севооборота, формирования карты плодородия земель, разработки и внедрения передовых агротехнологий.

"Однако решение о реализации проекта так и не было принято, несмотря на неоднократные обращения в адрес университета и правительства региона. А без помощи воплотить его в жизнь невозможно. Поэтому АО "Нива" отказалось от реализации этого проекта и выставило земельный участок на продажу", — объяснила Людмила Сенилова.

Также "Нива" выставила на продажу 23 городских земельных участка, относящиеся к зонам многоэтажной жилой застройки, ИЖС, промышленно-коммунальной и общественно-деловой. За счет полученных средств компания собирается реализовать свою инвестпрограмму. Она планирует построить в границах Ставропольского района три молочно-товарных фермы, молокозавод и провести мелиорацию земель, необходимых для выращивания кормовых культур для собственного молочного поголовья.

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