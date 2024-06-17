На Выставке "Россия" презентовали два проекта Самарской области

16 июня на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках форума "Пространство будущего" состоялась презентация лучших проектов Волго-Уральского макрорегиона. В ходе мероприятия было представлено два проекта из Самарской области. Главный менеджер группы развития сервисов и клиентского опыта управления проектирования и эксплуатации информационных систем и ресурсов ГБУ СО "Цифровой регион" Лилия Шагиева рассказала об инфраструктурном проекте "Карта жителя Самарской области".
"Проект объединяет в себе применение отечественных разработок в сфере платежей на основе использования национальной платежной системы "Мир" и современные подходы в решении вопросов совершенствования государственного и муниципального управления на основе реализации принципа адресности предоставления мер поддержки и услуг отдельным категориям граждан", — отметила Лилия Шагиева.
Реализация проекта позволяет использовать национальные платежные инструменты для адресного предоставления мер социальной поддержки, увеличить долю безналичных платежей, а также повысить цифровую грамотность социально-уязвимых слоев населения. Карта жителя является единым ключом к различным сервисам, связанным с транспортной инфраструктурой, социальным обеспечением и медицинским обслуживанием. Она содержит данные о владельце, функционирует как банковская карта, электронный проездной билет, а также служит аналогом полиса обязательного медицинского страхования и ключом от домофона.
Заместитель руководителя центра поддержки и реализации проектов и программ ГБУ СО "Агентство по реализации молодежной политики" Виктория Хоркина представила "Молодежный центр проектов".
"Проект направлен на вовлечение молодежи в проектную деятельность, создание условий для формирования практических навыков социального проектирования, непрерывного сопровождения потенциальных и действующих грантополучателей", — указала Виктория Хоркина.
Целью проекта является формирование навыков социального проектирования у молодежи региона. Среди задач обозначены повышение у молодежи уровня информированности о возможностях в сфере проектной деятельности, навыков социального проектирования и уровня мотивации к участию в грантовых конкурсах и Форумной кампании Росмолодежи.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?