Житель Хворостянки может лишится свободы за неуплату алиментов

В Хворостянке фигурантом уголовного дела стал местный житель, задолжавший своему ребенку более 1 млн руб. алиментов, сообщает УФССП по Самарской области.
Согласно решению суда, мужчина обязан выплачивать четвертую часть доходов в пользу своего сына. Но отец не помогал ребенку, за что и был привлечен к административной ответственности. Мировой суд назначил нарушителю наказание в виде 20 часов обязательных работ.
Несмотря на это, должник продолжил игнорировать родительские обязательства. В связи с этим дознаватель отделения судебных приставов Хворостянского района возбудил уголовное дело по ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".
По данному уголовному делу в ближайшее время будет назначено судебное заседание.
Судебные приставы убедительно рекомендуют гражданам вовремя оплачивать алименты и предупреждают, что санкция уголовной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?