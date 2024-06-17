Житель Хворостянки может лишится свободы за неуплату алиментов

В Хворостянке фигурантом уголовного дела стал местный житель, задолжавший своему ребенку более 1 млн руб. алиментов, сообщает УФССП по Самарской области.

Согласно решению суда, мужчина обязан выплачивать четвертую часть доходов в пользу своего сына. Но отец не помогал ребенку, за что и был привлечен к административной ответственности. Мировой суд назначил нарушителю наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Несмотря на это, должник продолжил игнорировать родительские обязательства. В связи с этим дознаватель отделения судебных приставов Хворостянского района возбудил уголовное дело по ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

По данному уголовному делу в ближайшее время будет назначено судебное заседание.

Судебные приставы убедительно рекомендуют гражданам вовремя оплачивать алименты и предупреждают, что санкция уголовной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.