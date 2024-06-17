Двенадцать туристических объектов региона номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024

Двенадцать туристических объектов из Самарской области номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024 .

Туристский информационный центр Самарской области осуществлял подачу заявок, наряду с туристическими объектами региона. Все заявки прошли тщательную модерацию, но окончательный выбор — за читателями. Победителей определит народное голосование, которое продлится до 31 октября. Итоги опубликуют на сайте rtraveler.ru и в журнале Russian Traveler.

В этом году в рамках премии Самарская область представляет следующих номинантов:

Частная сыроварня "Viva Speranza" (номинация "Агротуризм")

Горнолыжный комплекс "СОК Красная Глинка" (номинация "Горнолыжный курорт")

HolidayHall Samara (номинация "Городской отель")

Лотте Самара (номинация "Городской отель")

Ibis Samara (номинация "Городской отель")

Жигулёвская Долина (номинация "Городской отель")

Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова (номинация "Культурно-исторический объект/Музей")

Белотурка (номинация "Национальное блюдо/ Продукт")

Жигулёвский государственный заповедник Гора Стрельная (номинация "Природный объект")

Фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь"(номинация "Фестиваль/ Праздник")

Экологическая тропа "Храм природы" (номинация "Экомаршрут")

Иммерсивная экскурсия "Путешествие одного пианино" (номинация "Экскурсионный туристический маршрут")

Поддержать проекты Самарской области можно на сайте премии: https://awards.rtraveler.ru/nominations/.

Для того, чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться. Голосовать можно каждый день.