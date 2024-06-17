Двенадцать туристических объектов региона номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024

Двенадцать туристических объектов из Самарской области номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024 .
Туристский информационный центр Самарской области осуществлял подачу заявок, наряду с туристическими объектами региона. Все заявки прошли тщательную модерацию, но окончательный выбор — за читателями. Победителей определит народное голосование, которое продлится до 31 октября. Итоги опубликуют на сайте rtraveler.ru и в журнале Russian Traveler.
В этом году в рамках премии Самарская область представляет следующих номинантов:
- Частная сыроварня "Viva Speranza" (номинация "Агротуризм")
- Горнолыжный комплекс "СОК Красная Глинка" (номинация "Горнолыжный курорт")
- HolidayHall Samara (номинация "Городской отель")
- Лотте Самара (номинация "Городской отель")
- Ibis Samara (номинация "Городской отель")
- Жигулёвская Долина (номинация "Городской отель")
- Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова (номинация "Культурно-исторический объект/Музей")
- Белотурка (номинация "Национальное блюдо/ Продукт")
- Жигулёвский государственный заповедник Гора Стрельная (номинация "Природный объект")
- Фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь"(номинация "Фестиваль/ Праздник")
- Экологическая тропа "Храм природы" (номинация "Экомаршрут")
- Иммерсивная экскурсия "Путешествие одного пианино" (номинация "Экскурсионный туристический маршрут")
Поддержать проекты Самарской области можно на сайте премии: https://awards.rtraveler.ru/nominations/.
Для того, чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться. Голосовать можно каждый день.
Последние комментарии
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....