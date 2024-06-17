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Туризм Общество

Двенадцать туристических объектов региона номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Двенадцать туристических объектов из Самарской области номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024 .

Туристский информационный центр Самарской области осуществлял подачу заявок, наряду с туристическими объектами региона. Все заявки прошли тщательную модерацию, но окончательный выбор — за читателями. Победителей определит народное голосование, которое продлится до 31 октября. Итоги опубликуют на сайте rtraveler.ru и в журнале Russian Traveler.

В этом году в рамках премии Самарская область представляет следующих номинантов:

  • Частная сыроварня "Viva Speranza" (номинация "Агротуризм")
  • Горнолыжный комплекс "СОК Красная Глинка" (номинация "Горнолыжный курорт")
  • HolidayHall Samara (номинация "Городской отель")
  • Лотте Самара (номинация "Городской отель")
  • Ibis Samara (номинация "Городской отель")
  • Жигулёвская Долина (номинация "Городской отель")
  • Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова (номинация "Культурно-исторический объект/Музей")
  • Белотурка (номинация "Национальное блюдо/ Продукт")
  • Жигулёвский государственный заповедник Гора Стрельная (номинация "Природный объект")
  • Фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь"(номинация "Фестиваль/ Праздник")
  • Экологическая тропа "Храм природы" (номинация "Экомаршрут")
  • Иммерсивная экскурсия "Путешествие одного пианино" (номинация "Экскурсионный туристический маршрут")

Поддержать проекты Самарской области можно на сайте премии: https://awards.rtraveler.ru/nominations/.

Для того, чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться. Голосовать можно каждый день.

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