Водитель Kia поздно заметил дорожное ограждение на Ракитовском шоссе в Самаре

В воскресенье, 16 июня, в Самаре произошло ДТП в районе строительства магистрали Центральная. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:15 40-летний водитель Kia Sportage ехал по Ракитовскому шоссе. В районе дорожных работ на пересечении с пр. Карла Маркса он не справился с управлением, врезался в водоналивные ограждения, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lifan Myway под управлением 34-летнего мужчины.

В результате пострадал водитель Lifan.