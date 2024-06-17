В регионе за день побиты рекорды по жаре и осадкам

В воскресенье, 16 июня, в Самарской области были перекрыты суточный максимум количества осадков и абсолютный максимум температуры воздуха, сообщает "Приволжское УГМС".
Так, в пос. Авангард воздух прогрелся до 38 градусов Цельсия, что перекрыло рекорд 2009 г. на 0,4 градуса.
А в Безенчуке выпало 20,7 мм осадков. Значение предыдущего максимума количества осадков там было зафиксировано в 2012 г. и составило 13,5 мм.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?