В регионе за день побиты рекорды по жаре и осадкам

В воскресенье, 16 июня, в Самарской области были перекрыты суточный максимум количества осадков и абсолютный максимум температуры воздуха, сообщает "Приволжское УГМС".

Так, в пос. Авангард воздух прогрелся до 38 градусов Цельсия, что перекрыло рекорд 2009 г. на 0,4 градуса.

А в Безенчуке выпало 20,7 мм осадков. Значение предыдущего максимума количества осадков там было зафиксировано в 2012 г. и составило 13,5 мм.