НОВИКОМ размещает средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области

НОВИКОМ заключил договор банковского депозита с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Нижегородской области. Согласно документу финансовая организация размещает средства фонда в размере 250 млн рублей.

Устойчивые позиции дочернего банка Госкорпорации Ростех на финансовом рынке позволили ему одержать победу в конкурсе на размещение средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области. Это позволит фонду диверсифицировать свои средства и привлечь дополнительные средства. Эффективное управление свободной ликвидностью — одна из важнейших задач региональных финансовых органов, позволяющая получать дополнительный доход.

Взаимодействие с Территориальным фондом стало продолжением надежного партнерства банка с властями, организациями и предприятиями Нижегородской области. Банк предоставляет гарантии заемщикам Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций области. Помимо этого, на обслуживании финансовой организации находятся более 300 предприятий Нижнего Новгорода.

Деятельность Территориального фонда направлена на соблюдение условий программ обязательного медицинского страхования (ОМС) в регионе. Фонд выступает гарантом бесплатного оказания медицинской помощи при наступлении страхового случая застрахованным лицам, а также обеспечивает доступность и качество медицинской помощи, оказываемой в рамках программ ОМС.