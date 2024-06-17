79 пьяных автомобилистов остановили за три дня в Самарской области

За три дня, с 14 по 16 июня, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 79 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же во время рейдом зафиксировали 1200 различных нарушений ПДД. Так, 182 человека нарушили правила тонировки, 38 — неправильно перевозили детей, 192 — не воспользовались ремнями безопасности. Кроме того, 39 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 35 раз.
Также 24 нарушения зафиксировали у мотоциклистов.
Региональная Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не терять бдительности, не нарушать ПДД и быть ответственными за свои действия.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...