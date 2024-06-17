79 пьяных автомобилистов остановили за три дня в Самарской области

За три дня, с 14 по 16 июня, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 79 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же во время рейдом зафиксировали 1200 различных нарушений ПДД. Так, 182 человека нарушили правила тонировки, 38 — неправильно перевозили детей, 192 — не воспользовались ремнями безопасности. Кроме того, 39 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 35 раз.

Также 24 нарушения зафиксировали у мотоциклистов.

Региональная Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не терять бдительности, не нарушать ПДД и быть ответственными за свои действия.