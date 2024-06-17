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Происшествия

79 пьяных автомобилистов остановили за три дня в Самарской области

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 14 по 16 июня, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 79 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего же во время рейдом зафиксировали 1200 различных нарушений ПДД. Так, 182 человека нарушили правила тонировки, 38 — неправильно перевозили детей, 192 — не воспользовались ремнями безопасности. Кроме того, 39 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 35 раз.

Также 24 нарушения зафиксировали у мотоциклистов.

Региональная Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не терять бдительности, не нарушать ПДД и быть ответственными за свои действия.

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