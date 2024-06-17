Самарчанка вышла замуж за мигранта, сама того не зная

В Самаре суд по требованию прокуратуры признал недействительным фиктивный брак местной жительницы и мигранта.

Брак был зарегистрирован 6 февраля 2008 г. и при этом в ускоренном порядке якобы потому, что у жениха — гражданина Таджикистана разъездная работа. При этом обратившаяся в прокуратуру самарчанка заявила, что замуж не выходила и с мигрантом даже не знакома.

В результате брак признали фиктивным и недействительным.