В Сызранском и Шенталинском районах временно отключат свет 18 и 19 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

18.06.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Песочный

18.06.2024 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Багана

18.06.2024 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Старая Шентала

18.06.2024 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Кузьминовка

18.06.2024 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Шенталинский район:

д. Новая Шентала

18.06.2024 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Крепость Кондурча

18.06.2024 года с 14-00 до 14-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Ясная Поляна

19.06.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Салейкино

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.