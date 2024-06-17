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Жители Поволжья стали чаще оплачивать услуги ЖКХ в СберБанк Онлайн

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2024 года доля таких платежей составила около 85%.

Жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей стали всё чаще выбирать интернет-банк СберБанк Онлайн для оплаты услуг в сфере ЖКХ. За первые 5 месяцев текущего года доля онлайн-платежей в регионах присутствия Поволжского банка Сбербанка выросла на 3% и составила 85% от общего объёма транзакций в банке в сфере ЖКХ.

При этом в Самарской области доля онлайн-платежей Сбера в сфере ЖКХ в текущем году составляет ежемесячно около 87%, что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что оплатить онлайн жилищно-коммунальные и государственные услуги, заплатить за образование, интернет, телевидение и другие сервисы в Сбере можно различными способами. В приложении СберБанк Онлайн, помимо оплаты, можно настроить автоплатёж, и тогда деньги в пользу поставщика услуг будут ежемесячно списываться с выбранной карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за сутки до исполнения платежа будет поступать уведомление о планируемом списании, которое при необходимости можно отменить.

Чтобы совершить платёж в приложении СберБанк Онлайн, нужно в разделе "Платежи" отсканировать QR на квитанции: интернет-банк автоматически заполнит форму со всеми необходимыми реквизитами, и клиенту останется только подтвердить транзакцию. Если квитанция не содержит QR, можно выбрать нужного поставщика услуг из списка или в строке поиска ввести его ИНН. В СберБанк Онлайн хранится история всех операций: по любому платежу можно распечатать чек и получить справку-подтверждение.

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