Не стало заслуженного врача РФ Валентина Усенко

На 90-м году ушел из жизни заслуженный врач Российской Федерации, первый главный врач Самарского кардиологического диспансера Валентин Иосифович Усенко. С 1975 года и на протяжении 28 лет он возглавлял диспансер.
Валентин Иосифович окончил Донецкий медицинский институт. В 1966 г. переехал в город Куйбышев, где начал трудовую деятельность в больнице им. Пирогова сначала врачом-хирургом, затем заместителем главного врача.
В 1975 г. Валентин Иосифович возглавил кардиодиспансер. В начале своей деятельности он завершил строительство кардиодиспансера.
После завершения трудовой деятельности в медучреждении Валентин Иосифович работал заместителем директора Классического лицея Самары, где готовил абитуриентов для Самарского государственного медицинского университета.
Прощание состоится 18 июня с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Самара, ул. Борская 108, корп.1, зал 3.
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