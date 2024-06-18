Гроза, сильный ветер и град: самарцев предупреждают о надвигающейся непогоде

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Во вторник, 18 июня, днем в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Об этом сообщает ГУ МЧС региона со ссылкой на данные ФГБУ "Приволжское УГМС".