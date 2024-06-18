Жара бьет 69-летние рекорды в Самарской области

В понедельник, 17 июня, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.
Так, на двух метеостанциях региона побит рекорд 1955 года. В Самаре 69 лет назад была зафиксирована температура 35,3 °C, в 2024 г. - 36 °C. В Аглосе предыдущее высокое значение зафиксировано на отметке 35,6 °C (в 2024 г. - 37,3 °C).
Также температурный рекорд перекрыт и в Тольятти. В 2015 г. там фиксировалась температура воздуха на отметке 34,9 °C, а вчера - 35,3 °C.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?