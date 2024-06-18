Жара бьет 69-летние рекорды в Самарской области

В понедельник, 17 июня, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.

Так, на двух метеостанциях региона побит рекорд 1955 года. В Самаре 69 лет назад была зафиксирована температура 35,3 °C, в 2024 г. - 36 °C. В Аглосе предыдущее высокое значение зафиксировано на отметке 35,6 °C (в 2024 г. - 37,3 °C).

Также температурный рекорд перекрыт и в Тольятти. В 2015 г. там фиксировалась температура воздуха на отметке 34,9 °C, а вчера - 35,3 °C.