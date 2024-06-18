В мобильном СберБизнесе появились горячие кнопки и финансовая аналитика

Новые сервисы позволяют быстрее совершать типовые операции.
В мобильном приложении для корпоративных клиентов СберБизнес теперь доступен новый бесплатный сервис "Финансовая аналитика" — раньше им можно было пользоваться только в веб-версии. Это виджет на главной странице во вкладке "Операции", который выводит на главный экран приложения данные о поступлениях и списаниях за текущий месяц по всем счетам организации.
При нажатии на виджет открывается экран с более подробной информацией. Информацию в нём можно отсортировать по периоду (неделя, месяц, квартал, полугодие, год или настроить нужный интервал вручную) и типу операции (поступления, списания или оба типа операций одновременно).
Ещё одна полезная новинка приложения СберБизнес — системный виджет "Горячие кнопки", который позволяет быстро выводить на главный экран смартфона основные банковские операции. Можно в один клик выставить счёт на оплату, совершить платёж контрагенту, отсканировать QR-код и написать в чат с поддержкой. Выполнять типовые операции с помощью горячих кнопок быстро и удобно.
Обе опции доступны всем пользователям СберБизнеса на платформе Android.
"Предприниматели хотят иметь многофункциональный "банк в кармане", чтобы управлять своими финансами 24/7 из любой точки мира. Поэтому мы стремимся сделать наше мобильное приложение максимально полезным и интуитивно понятным. 530 тыс. пользователей СберБизнеса заходят в интернет-банк каждый день, а 442 тыс. предпринимателей пользуются исключительно приложением. Поэтому развитие мобильного СберБизнеса для нас приоритетно. Думаю, новые сервисы "Финансовая аналитика" и "Горячие кнопки" помогут нашим клиентам экономить время и развивать бизнес", — отметила директор дивизиона "Цифровой корпоративный банк" Сбербанка Анна Лоевская.
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