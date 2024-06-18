"Ингосстрах" рассказал об итогах первого квартала 2024 года в страховании каско

По итогам первого квартала 2024 года "Ингосстрах" продолжает занимать первое место в рейтинге страховщиков каско. В среднем, в этот период компания каждый день выплачивала своим клиентам 63,7 миллиона рублей в связи со страховыми случаями.

В первом квартале "Ингосстрах" урегулировал более 34 тысяч убытков по каско, из них более половины клиенты заявили онлайн — через мобильное приложение IngoMobile. В среднем в компанию ежедневно поступало более 400 убытков по каско.

Самое большое количество убытков в "Ингосстрах" заявляли жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Челябинской областей, Татарстана, Воронежской и Нижегородской областей, Краснодарского края, а также Самарской и Новосибирской области и Пермского края.

В первом квартале 2024 года клиенты приобрели более 153 тысяч полисов каско от "Ингосстраха" (количество указано без учета спецпрограмм с ограниченным покрытием). Наибольшее количество страховок было куплено в Москве (более 77 тысяч), Санкт-Петербурге (более 18 тысяч), Приволжском региональном центре (более 14 тысяч), Уральском региональном центре (более 12 тысяч) и в региональном центре "Юг" (более 8 тысяч).

"Мы благодарим наших клиентов, которые выбирают полисы каско от "Ингосстраха" для страховой защиты своего автомобиля. Такое признание дает нам стимул совершенствовать страховку, улучшать процесс урегулирования убытков, делая его более комфортным и быстрым. Не забываем и про наполнение страховки актуальными предложениями — регулярно дополняем каско новыми дополнительными опциями. Мы не останавливаемся в совершенствовании нашего каско и будем рады прислушаться к комментариям клиентов", — отметил Владимир Храбрых, заместитель генерального директора по розничному бизнесу "Ингосстраха".