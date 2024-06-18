"Ингосстрах" рассказал об итогах первого квартала 2024 года в страховании каско

По итогам первого квартала 2024 года "Ингосстрах" продолжает занимать первое место в рейтинге страховщиков каско. В среднем, в этот период компания каждый день выплачивала своим клиентам 63,7 миллиона рублей в связи со страховыми случаями.
В первом квартале "Ингосстрах" урегулировал более 34 тысяч убытков по каско, из них более половины клиенты заявили онлайн — через мобильное приложение IngoMobile. В среднем в компанию ежедневно поступало более 400 убытков по каско.
Самое большое количество убытков в "Ингосстрах" заявляли жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Челябинской областей, Татарстана, Воронежской и Нижегородской областей, Краснодарского края, а также Самарской и Новосибирской области и Пермского края.
В первом квартале 2024 года клиенты приобрели более 153 тысяч полисов каско от "Ингосстраха" (количество указано без учета спецпрограмм с ограниченным покрытием). Наибольшее количество страховок было куплено в Москве (более 77 тысяч), Санкт-Петербурге (более 18 тысяч), Приволжском региональном центре (более 14 тысяч), Уральском региональном центре (более 12 тысяч) и в региональном центре "Юг" (более 8 тысяч).
"Мы благодарим наших клиентов, которые выбирают полисы каско от "Ингосстраха" для страховой защиты своего автомобиля. Такое признание дает нам стимул совершенствовать страховку, улучшать процесс урегулирования убытков, делая его более комфортным и быстрым. Не забываем и про наполнение страховки актуальными предложениями — регулярно дополняем каско новыми дополнительными опциями. Мы не останавливаемся в совершенствовании нашего каско и будем рады прислушаться к комментариям клиентов", — отметил Владимир Храбрых, заместитель генерального директора по розничному бизнесу "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.