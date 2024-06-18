Сбер просит пользователей iPhone проверить версию приложения банка

С сегодняшнего дня клиенты Сбера — владельцы телефонов с операционной системой iOS вновь могут скачать в App Store безопасное приложение для доступа к СберБанк Онлайн. Новое приложение называется "Умный Онлайн" и доступно по ссылке: https://www.sberbank.com/sms/newsbol?from=press.
Призываем наших клиентов скачать "Умный Онлайн" как можно скорее, пока приложение доступно в App Store. К тому же банк будет планомерно отключать самые старые версии приложений СберБанк Онлайн для iOS и до конца года прекратит поддержку версий 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3 и 14.11.
Просим всех наших клиентов — пользователей iPhone проверить, какая версия приложения у него установлена: это легко можно сделать на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля.
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