Для самарцев подготовили разные спортивные акции в парках, на площади Куйбышева и набережной

В этом сезоне для самарцев и гостей города приготовили различные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия, которые пройдут в парках, на площади Куйбышева и набережной, сообщает мэрия города.

Одной из главных спортивных акций этого лета станет "Самара в движении". С 17 июня начинает работу площадка на площади Куйбышева. Здесь появятся зоны для воркаута, игры в стритбол, мини-футбол, городки.

22 июня начнут работу разнообразные спортплощадки будут размещены на пляже на спусках по улицам Первомайская и Льва Толстого. Также принять участие в акции можно будет в парках Металлургов (с 17 июня) и Гагарина (с 24 июня).

В июле на площади Куйбышева пройдут городские соревнования по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом". А в конце месяца набережная Волги примет соревнования по пляжным видам спорта "Золотые пески Самары".

Кроме того, в этом году на набережной в районе спуска по ул. Ленинградской планируется устройство физкультурно-оздоровительной зоны, включающей: площадку для паркура, тренажеры для воркаута, зоны для йоги и бокса, теннисные столы, беговую дорожку и многое другое.

Еще жителей и гостей Самары ждут еще такие спортивные мероприятия, как: кросс-кантри веломарафон "Сокольи Горы", легкоатлетический забег "Огни Самары", фестиваль пляжных видов спорта "Самара Open Комус Fest", самарский легкоатлетический марафон на Кубок главы города, соревнования городского округа Самара "Высший класс", турнир по баскетболу 3×3 памяти Ю. П. Тюленева "Samara Open".

По традиции в рамках летних общегородских соревнований пройдет физкультурно-спортивная акция "Выходные с ГТО". Ее старт запланирован на 29 июня. Местом проведения станет парк Гагарина, где по субботам и воскресеньям все желающие смогут сдать часть нормативов ГТО.

Также в Самаре продолжают работать 100 тренеров по месту жительства. Они проводят занятия два раза в неделю.