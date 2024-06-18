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Страхование Финансы

От агента до эксперта: Страховой Дом ВСК обновил статусную систему для агентов

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В июне 2024 года статусную систему обновили для всех агентов ВСК, более 100 из них получили самый высокий статус "агент-эксперт".

В Страховом Доме ВСК действуют несколько мотивационных программ для агентской сети, в том числе нематериального характера. Одна из них —  статусная система. "Статусных" ступеней всего пять, высшая — агент-эксперт. Для получения этого статуса агенту требуется проработать в ВСК 5 лет и собирать не менее 10 млн рублей страховой премии в год. Агенту-эксперту доступно ведение предпринимательской деятельности за счет компании, посещение туристического центра ВСК и компенсация проезда на выездные мероприятия, повышенный приоритет при обращениях и т. д.

Вне зависимости от статуса каждый агент компании получает ДМС, маркетинговые материалы, корпоративный адрес электронной почты, партнерские скидки (турфирмы, мобильная связь, заправки, лагеря и т. д.), скидки на страхование в ВСК и индивидуальную программу обучения.

Обновление статусной системы происходит ежегодно в июне. В этом году высший статус "агент-эксперт" получили более 100 страховых продавцов.

"Статусная система мотивации агентов была запущена в 2023 году, в ней участвует вся агентская сеть компании. По результатам работы за прошлый год более 1 600 страховых агентов повысили свой статус. Каждый агент согласно своему новому положению получил больше привилегий: страхование по ДМС, компенсации расходов на мобильную связь и проезд, участие в программе обучения, скидки на страхование личного имущества, скидки от партнеров ВСК и другие", — отметил Анатолий Краснов, руководитель Центра агентских и офисных продаж.

Стратегия ВСК направлена на суще­ственный рост агентского корпуса, в компании работают более 18 тысяч агентов. В 2023 году агентской сетью собрано более 19 млрд рублей страховой премии.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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