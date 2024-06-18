Жителей Самарской области приглашают принять участие в "Битве роботов"

До 23 июня включительно команды из Самарской области могут зарегистрироваться для участия в региональном чемпионате по битве роботов и побороться за денежный приз.

Регистрация проходит через специальную форму на портале "Управляем вместе".

Развитие и продвижение проектов в области роботизации проходят в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" по решению президента России Владимира Путина.

В Самарской области большое внимание уделяется развитию инженерно-технологического образования в рамках проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Благодаря созданным условиям, тысячи ребят Самарского региона осваивают различные направления цифрового мира, участвуют в региональных, окружных и федеральных соревнованиях и олимпиадах. Так, в апреле 2024 г. на IX Интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа среди студентов "IQ ПФО" делегация Самарской области стала обладательницей наград за 1 место в программировании беспилотных летательных аппаратов, за 2 место в конкурсе инженерных команд и за 2 место в робототехнике.

Участниками регионального чемпионата "Битва роботов" могут стать команды до пяти человек из числа школьников, студентов и/или молодых инженеров. К соревнованиям допускаются изобретения весом не более 110 кг. Подробные правила и условия участия описаны в регламенте на сайте. Задача каждой команды-участника заключается в создании и конструировании робота, который в ходе соревнований сможет одержать победу над соперниками в поединках.

В очный этап соревнований пройдут 16 команд. Они встретятся на ринге в сентябре в Перми. Точная дата и место проведения будут объявлены позднее. Победители разделят призовой фонд и получат преимущества при отборе в международный чемпионат.

Подробности об организаторах и новости чемпионата в официальной группе во ВКонтакте и на сайте Госуслуги.