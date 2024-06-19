Под Тольятти пострадал пассажир въехавшего в дерево каршерингового авто

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Во вторник, 18 июня, в 19:10 на дороге "Тольятти - Ягодное - Алые Паруса" 18-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и съехал с дороги. В кювете автомобиль врезался в дерево.

Фото: ГУ МВД по Самарской области