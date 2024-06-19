К концу недели жара в Самарской области пойдет на спад

С 19 по 21 июня Самарская область будет находиться под влиянием малоподвижного атмосферного фронта. В большинстве районов пройдут грозовые дожди, местами со шквалистым усилением ветра и градом.

К концу недели, со сменой воздушных потоков на северо-западные, на Среднюю Волгу начнет поступать более прохладный воздух умеренных широт и температурный фон опустится до своих климатических значений.

В среду, 19 июня, днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер Юго-западный, западный, 7...12 м/с. При грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха +27...+32 °C.

В четверг, 20 июня, ночью переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер Западный, 7...12 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха +15...+20 °C. Днем переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер Западный, 7...12 м/с. Температура воздуха +25...+30 °C.

В пятницу, 21 июня, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер Западный, 7...12 м/с. Температура воздуха +15...+20 °C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер Западный, 7...12 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха +27...+32 °C, сообщает Приволжское УГМС.

В субботу, 22 июня, ночью переменная облачность. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер Северный, 7...12 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха +15...+20 °C. Днем переменная облачность. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер Северный, 7...12 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха +22...+27 °C.