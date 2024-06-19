К концу недели жара в Самарской области пойдет на спад

С 19 по 21 июня Самарская область будет находиться под влиянием малоподвижного атмосферного фронта. В большинстве районов пройдут грозовые дожди, местами со шквалистым усилением ветра и градом.
К концу недели, со сменой воздушных потоков на северо-западные, на Среднюю Волгу начнет поступать более прохладный воздух умеренных широт и температурный фон опустится до своих климатических значений.
В среду, 19 июня, днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер Юго-западный, западный, 7...12 м/с. При грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха +27...+32 °C.
В четверг, 20 июня, ночью переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер Западный, 7...12 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха +15...+20 °C. Днем переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер Западный, 7...12 м/с. Температура воздуха +25...+30 °C.
В пятницу, 21 июня, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер Западный, 7...12 м/с. Температура воздуха +15...+20 °C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер Западный, 7...12 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха +27...+32 °C, сообщает Приволжское УГМС.
В субботу, 22 июня, ночью переменная облачность. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер Северный, 7...12 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха +15...+20 °C. Днем переменная облачность. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер Северный, 7...12 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха +22...+27 °C.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?