"Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ за вторую половину мая

За период с 17 по 30 мая "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 60 миллионов рублей в сегменте страхования имущества физических лиц. За это время компания урегулировала 400 убытков.

Самая крупная выплата за этот период составила 6,2 миллиона рублей. Страховой случай произошел в Пензе: сгорел застрахованный дом. Причиной пожара стало воздействие нагретой поверхности элементов печи на сгораемые конструкции дома. "Ингосстрах" после предоставления всех необходимых документов выплатил клиенту возмещение.

Еще один крупный страховой случай произошел в Московской области — в застрахованном гостевом доме произошел пожар. Согласно постановлению, вероятной причиной пожара стало воспламенение горючих материалов из-за нагретого печного оборудования. "Ингосстрах" выплатил по этому случаю более 4 миллионов рублей.

Также крупный случай произошел в Воронежской области — у клиента сгорел застрахованный дом. Рассматривалось 2 варианта возникновения пожара: в первом варианте причиной могло стать возгорание горючих материалов из-за газового котла, во втором варианте причиной могло стать возгорание материалов из-за аварийной работы электрооборудования. По данному убытку "Ингосстрах" выплатил клиенту более 3,9 миллионов рублей.

"Ингосстрах" — один из лидеров в сегменте страхования недвижимости в России. Компания постоянно модернизирует свои полисы страхования квартиры, дома и дачи, чтобы клиенты могли защитить здание, имущество, расположенное внутри, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами. В рамках полиса можно застраховать имущество от залива, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катаклизмов. Можно выбрать уже готовый полис среди предложений компании, или собрать страховку самостоятельно, выбрав, что и на какую сумму застраховать. Например, можно защитить ремонт квартиры, мебель и технику, урон от стихийных бедствий или ущерб соседям при ремонте.

Клиенты "Ингосстраха" могут сообщить о страховом случае без посещения офиса — в мобильном приложении IngoMobile.