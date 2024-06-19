В четырех районах области временно отключат свет с 20 по 28 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

20.06.2024 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Раздольная, ул. Отрадная, ул. Родная, ул. Просторная, ул. Ново-Отрадная; переулки: пер. Светлый, пер. Дачный, пер. Сиреневый, пер. Каштановый, пер. Цветной, пер. Хвойный, пер. Озерный, пер. Весенний, пер. Ореховый);

20.06.2024 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русская Борковка (кроме ул. Октябрьская)

20.06.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Елховка

20.06.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск (ул. Северная, ул. Чапаева)

20.06.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Ульяновка (ул. Ульяновская)

20.06.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Алексеевка (ул. Лесная)

20.06.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Алексеевка (ул. Полевая)

21.06.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Богусский ул. Дачная

21.06.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Елховка

21.06.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Ульяновка (ул. Ульяновская)

21.06.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Алексеевка (ул. Лесная)

21.06.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Алексеевка (ул. Полевая)

24.06.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Елховка

25.06.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Елховка

26.06.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Елховка

27.06.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Елховка

28.06.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Елховка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.