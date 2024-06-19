Семь команд из Самарской области примут участие в финале конкурса "Это у нас семейное"

Семь семейных команд от Самарской области вышли в финал конкурса "Это у нас семейное", который пройдет с 5 по 8 июля в Москве.

К участию в финале приглашены более 2 тыс. человек от 5 до 94 лет из 83 регионов России, которые стали лучшими по итогам окружных полуфиналов, прошедших для всех федеральных округов.

В течение двух оценочных дней семьям предстоит выполнить целую серию увлекательных интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Командам будет необходимо продемонстрировать не только свою эрудицию, смекалку, но и показать, насколько слаженно дети и родители могут работать в команде, слышать и понимать друг друга.

Четырехдневная программа конкурса включает не только конкурсные задания, но и образовательную и развлекательную программы для всей семьи: встречи с членами Наблюдательного совета конкурса и другими известными гостями, лекции и творческие мастер-классы от партнеров, концерты, а также экскурсии, социальные активности, уличные забавы, эстафеты и другие развлечения.

Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн руб. на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

Среди финалистов конкурса "Это у нас семейное" от Самарской области семьи: Барановых; Бербасовых, Бочковых; Вороновых, Утегеновых; Выдриных, Фофановых; Литвинцевых, Шустовых; Степановых, Хаминых; Терских, Фоминых.