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Сравни и ВСК: 88% страховых случаев по риску "стихийные бедствия" в рамках страхования имущества весной 2024 года связаны с затоплениями из-за паводков "Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ за вторую половину мая От агента до эксперта: Страховой Дом ВСК обновил статусную систему для агентов "Ингосстрах" рассказал об итогах первого квартала 2024 года в страховании каско "Ингосстрах" узнал, как взрослое поколение проводит свое свободное от работы время

Страхование Финансы

Сравни и ВСК: 88% страховых случаев по риску "стихийные бедствия" в рамках страхования имущества весной 2024 года связаны с затоплениями из-за паводков

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Финансовый маркетплейс Сравни и Страховой Дом ВСК провели совместное исследование, чтобы узнать, как россияне относятся к страхованию от стихийных бедствий и с какими страховыми случаями чаще всего обращались этой весной. Подавляющее большинство россиян считают, что в последние годы стихийные бедствия стали происходить чаще, чем раньше.

В рамках опроса, проведенного Сравни, выяснилось, что больше всего из катаклизмов россияне опасаются природных пожаров — лесных, торфяных и других. Такой вариант отметили 37% опрошенных. Еще треть (34%) указали, что боятся больше других катаклизмов — бури, ураганов или смерчей. 13% респондентов отметили, что их больше всего беспокоят землетрясения и цунами. 8% опрошенных выбрали в качестве самых страшных бедствий наводнения, затопления и сход снега. Еще 6% отметили обильные осадки, а 2% — сели, лавины, камнепады, оползни, обвалы.

78% респондентов рассказали, что не покупают страховку от стихийных бедствий, так как считают ее лишней тратой. Еще 8% приобретают ее только из-за определенных требований —— например, при оформлении ипотеки. 14% опрошенных отметили, что страхуются от стихийных бедствий, так как это помогает чувствовать себя более защищенными.

66% россиян в ходе опроса отметили, что на их решение купить страховку могла бы повлиять угроза реального бедствия. Еще 14% респондентов рассказали, что оформят страховку, только если она станет обязательной. 9% приобрели бы страховку под влиянием тревожных сообщений в СМИ и социальных сетях, 8% — видя положительный пример знакомых, которые вовремя застраховались.

70% респондентов отметили, что сейчас стихийные бедствия стали происходить гораздо чаще, чем 10-20 лет назад. Еще 16% опрошенных считают, что стихийные бедствия стали происходить немного чаще, а 14% россиян рассказали, что ничего не изменилось.

По данным Страхового Дома ВСК, весной 2024 года основная доля обращений по риску "стихийные бедствия" в рамках страхования имущества пришлась на апрель (71% страховых случаев) и май (27%). Средний размер выплаты пострадавшим от стихийных бедствий в Оренбурге весной 2024 года — 463 тысячи рублей. 88% страховых случаев весной 2024 года связаны с затоплениями из-за паводков. Еще в число распространенных рисков вошли землетрясения и ураганы. Средняя компенсация из-за ураганов — 49 тысяч рублей.

Наибольший объем выплат в связи со стихийными бедствиями этой весной пришелся на Оренбургскую область (56% обращений) и Курган (25% обращений). Пять самых крупных выплат в связи со стихийными бедствиями получили жители Оренбургской области, их размер составил от 1,2 до 3,6 млн рублей.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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