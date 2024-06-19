Сравни и ВСК: 88% страховых случаев по риску "стихийные бедствия" в рамках страхования имущества весной 2024 года связаны с затоплениями из-за паводков

Финансовый маркетплейс Сравни и Страховой Дом ВСК провели совместное исследование, чтобы узнать, как россияне относятся к страхованию от стихийных бедствий и с какими страховыми случаями чаще всего обращались этой весной. Подавляющее большинство россиян считают, что в последние годы стихийные бедствия стали происходить чаще, чем раньше.

В рамках опроса, проведенного Сравни, выяснилось, что больше всего из катаклизмов россияне опасаются природных пожаров — лесных, торфяных и других. Такой вариант отметили 37% опрошенных. Еще треть (34%) указали, что боятся больше других катаклизмов — бури, ураганов или смерчей. 13% респондентов отметили, что их больше всего беспокоят землетрясения и цунами. 8% опрошенных выбрали в качестве самых страшных бедствий наводнения, затопления и сход снега. Еще 6% отметили обильные осадки, а 2% — сели, лавины, камнепады, оползни, обвалы.

78% респондентов рассказали, что не покупают страховку от стихийных бедствий, так как считают ее лишней тратой. Еще 8% приобретают ее только из-за определенных требований —— например, при оформлении ипотеки. 14% опрошенных отметили, что страхуются от стихийных бедствий, так как это помогает чувствовать себя более защищенными.

66% россиян в ходе опроса отметили, что на их решение купить страховку могла бы повлиять угроза реального бедствия. Еще 14% респондентов рассказали, что оформят страховку, только если она станет обязательной. 9% приобрели бы страховку под влиянием тревожных сообщений в СМИ и социальных сетях, 8% — видя положительный пример знакомых, которые вовремя застраховались.

70% респондентов отметили, что сейчас стихийные бедствия стали происходить гораздо чаще, чем 10-20 лет назад. Еще 16% опрошенных считают, что стихийные бедствия стали происходить немного чаще, а 14% россиян рассказали, что ничего не изменилось.

По данным Страхового Дома ВСК, весной 2024 года основная доля обращений по риску "стихийные бедствия" в рамках страхования имущества пришлась на апрель (71% страховых случаев) и май (27%). Средний размер выплаты пострадавшим от стихийных бедствий в Оренбурге весной 2024 года — 463 тысячи рублей. 88% страховых случаев весной 2024 года связаны с затоплениями из-за паводков. Еще в число распространенных рисков вошли землетрясения и ураганы. Средняя компенсация из-за ураганов — 49 тысяч рублей.

Наибольший объем выплат в связи со стихийными бедствиями этой весной пришелся на Оренбургскую область (56% обращений) и Курган (25% обращений). Пять самых крупных выплат в связи со стихийными бедствиями получили жители Оренбургской области, их размер составил от 1,2 до 3,6 млн рублей.