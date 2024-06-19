Сравни и ВСК: 88% страховых случаев по риску "стихийные бедствия" в рамках страхования имущества весной 2024 года связаны с затоплениями из-за паводков

Финансовый маркетплейс Сравни и Страховой Дом ВСК провели совместное исследование, чтобы узнать, как россияне относятся к страхованию от стихийных бедствий и с какими страховыми случаями чаще всего обращались этой весной. Подавляющее большинство россиян считают, что в последние годы стихийные бедствия стали происходить чаще, чем раньше.
В рамках опроса, проведенного Сравни, выяснилось, что больше всего из катаклизмов россияне опасаются природных пожаров — лесных, торфяных и других. Такой вариант отметили 37% опрошенных. Еще треть (34%) указали, что боятся больше других катаклизмов — бури, ураганов или смерчей. 13% респондентов отметили, что их больше всего беспокоят землетрясения и цунами. 8% опрошенных выбрали в качестве самых страшных бедствий наводнения, затопления и сход снега. Еще 6% отметили обильные осадки, а 2% — сели, лавины, камнепады, оползни, обвалы.
78% респондентов рассказали, что не покупают страховку от стихийных бедствий, так как считают ее лишней тратой. Еще 8% приобретают ее только из-за определенных требований —— например, при оформлении ипотеки. 14% опрошенных отметили, что страхуются от стихийных бедствий, так как это помогает чувствовать себя более защищенными.
66% россиян в ходе опроса отметили, что на их решение купить страховку могла бы повлиять угроза реального бедствия. Еще 14% респондентов рассказали, что оформят страховку, только если она станет обязательной. 9% приобрели бы страховку под влиянием тревожных сообщений в СМИ и социальных сетях, 8% — видя положительный пример знакомых, которые вовремя застраховались.
70% респондентов отметили, что сейчас стихийные бедствия стали происходить гораздо чаще, чем 10-20 лет назад. Еще 16% опрошенных считают, что стихийные бедствия стали происходить немного чаще, а 14% россиян рассказали, что ничего не изменилось.
По данным Страхового Дома ВСК, весной 2024 года основная доля обращений по риску "стихийные бедствия" в рамках страхования имущества пришлась на апрель (71% страховых случаев) и май (27%). Средний размер выплаты пострадавшим от стихийных бедствий в Оренбурге весной 2024 года — 463 тысячи рублей. 88% страховых случаев весной 2024 года связаны с затоплениями из-за паводков. Еще в число распространенных рисков вошли землетрясения и ураганы. Средняя компенсация из-за ураганов — 49 тысяч рублей.
Наибольший объем выплат в связи со стихийными бедствиями этой весной пришелся на Оренбургскую область (56% обращений) и Курган (25% обращений). Пять самых крупных выплат в связи со стихийными бедствиями получили жители Оренбургской области, их размер составил от 1,2 до 3,6 млн рублей.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.