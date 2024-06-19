В Самаре ограничат движение из-за соревнований по велоспорту

В связи с проведением спортивных соревнований по велосипедному спорту в Самаре временно ограничат движение транспорта, сообщает мэрия города.

Ограничения будут действовать с 8:00 до 15:00 21, 22, 23 июня, 4, 5, 19, 21 июля, 13, 14, 15 августа и 8 сентября на следующих участках:

по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

по Проезду № 2;

по ул. Дальняя от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Также на вышеуказанных участках улично-дорожной сети, с 18:00 20 июня до 15:00 23 июня, с 18:00 3 июля до 15:00 5 июля, с 18:00 18 июля до 15:00 19 июля, с 18:00 20 июля до 15:00 21 июля, с 18:00 12 августа до 15:00 15 августа, с 18:00 7 сентября до 15:00 8 сентября 2024 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 8:00 до 15:00 21, 22, 23 июня, 4, 5, 19, 21 июля, 13, 14, 15 августа, 8 сентября городской пассажирский транспорт (автобусы маршрутов №№ 83,88) проследуют по скорректированной схеме.

Городская администрация обращает внимание горожан на необходимость заранее планировать свои поездки.