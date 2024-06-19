Жители Самарской области за год увеличили объем вкладов на 26,4%

На начало мая объем средств жителей Самарской области на вкладах и счетах (без учета счетов эскроу) в регионе увеличился на 26,4% по сравнению с маем прошлого года. Такие данные приводятся в очередном выпуске доклада Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ".

Аналитики указывают, что к сбережению средств мотивирует граждан сохранение привлекательных ставок по вкладам. Возросшие зарплаты тоже поддерживают сберегательные настроения граждан. Так, в Самарской области реальные располагаемые доходы в I квартале этого года увеличились на 7,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В результате увеличившиеся доходы позволяют и больше сберегать, и больше тратить, в том числе с использованием кредитов.

Высокие темпы потребительского кредитования были наиболее заметны в автокредитовании и сегменте кредитных карт. Годовой прирост обязательств по потребительским кредитам в Самарской области к началу мая повысился до 19,6%. Объем портфеля составил более 315 млрд рублей.

"Чтобы охладить избыточный спрос, который "подогревает" рост цен, и вернуть инфляцию в стране к цели вблизи 4%, Банк России сохраняет высокую ключевую ставку. Она защищает сбережения граждан за счет возросших процентов по вкладам", — подчеркивает заместитель управляющего Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев.