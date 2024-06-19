16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В СоюзМаш обсудили выпуск гражданской продукции для ОПК Жители Самарской области за год увеличили объем вкладов на 26,4% "АСВ" взыскало с бывшего акционера Волжского социального банка лишь 1,6 млн рублей НОВИКОМ повышает финграмотность сотрудников авиапромышленности Татарстана Сбер просит пользователей iPhone проверить версию приложения банка

Банки Финансы

В СоюзМаш обсудили выпуск гражданской продукции для ОПК

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям подняли вопросы повышения эффективности деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Фото: предоставлено Новикомбанком

В мероприятии приняли участие председатель Союза машиностроителей России, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, первый вице-президент Cоюза Владимир Гутенев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, руководители крупных промышленных предприятий и представители министерств. Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева является членом Бюро и куратором Воронежского регионального отделения СоюзМаш.

В своем выступлении глава СоюзМаш подчеркнул, что вопросам состояния оборонно-промышленного комплекса и его развитию уделяется большое внимание со стороны Президента России Владимира Путина.

"Значение ОПК растет быстрыми темпами. Мы не только оснащаем всем необходимым наших бойцов в зоне СВО, но и активно участвуем в реализации важнейших гражданских проектов. Способствуем достижению масштабных целей национального развития нашей страны", — заявил Сергей Чемезов.

Он отметил, что отечественная оборонная промышленность наряду с выполнением ГОЗ создает заделы в высокотехнологичных гражданских сферах для постпобедного периода. По словам председателя Союза, проблемными вопросами для оборонщиков являются нехватка кадров и низкая рентабельность предприятий, обсуждению которых и посвящено сегодняшнее заседание.

Первый вице-президент доложил о работе экспертных площадок при Комитете ГД по промышленности и торговле, основная задача которых сейчас состоит не только в трансформации законодательного поля, но и в обязательном правоприменении предложенных изменений.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал о том, какая работа сегодня ведется для подготовки высококвалифицированных инженеров. Так, с 2022 года Минобрнауки России при поддержке Минпромторга России запустило большой проект "Передовые инженерные школы". Помимо этого, в рамках ПМЭФ-2024 Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева и ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее совместное развитие системы подготовки технических специалистов.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов отметил значительную роль ОПК в развитии промышленности.

По итогам мероприятия состоялась торжественная церемония награждения, в ходе которой государственные и ведомственные награды получили члены Бюро, представители министерств и ведомств, предприятий и организаций Союза и Лиги.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30