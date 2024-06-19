В СоюзМаш обсудили выпуск гражданской продукции для ОПК

На заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям подняли вопросы повышения эффективности деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

В мероприятии приняли участие председатель Союза машиностроителей России, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, первый вице-президент Cоюза Владимир Гутенев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, руководители крупных промышленных предприятий и представители министерств. Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева является членом Бюро и куратором Воронежского регионального отделения СоюзМаш.

В своем выступлении глава СоюзМаш подчеркнул, что вопросам состояния оборонно-промышленного комплекса и его развитию уделяется большое внимание со стороны Президента России Владимира Путина.

"Значение ОПК растет быстрыми темпами. Мы не только оснащаем всем необходимым наших бойцов в зоне СВО, но и активно участвуем в реализации важнейших гражданских проектов. Способствуем достижению масштабных целей национального развития нашей страны", — заявил Сергей Чемезов.

Он отметил, что отечественная оборонная промышленность наряду с выполнением ГОЗ создает заделы в высокотехнологичных гражданских сферах для постпобедного периода. По словам председателя Союза, проблемными вопросами для оборонщиков являются нехватка кадров и низкая рентабельность предприятий, обсуждению которых и посвящено сегодняшнее заседание.

Первый вице-президент доложил о работе экспертных площадок при Комитете ГД по промышленности и торговле, основная задача которых сейчас состоит не только в трансформации законодательного поля, но и в обязательном правоприменении предложенных изменений.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал о том, какая работа сегодня ведется для подготовки высококвалифицированных инженеров. Так, с 2022 года Минобрнауки России при поддержке Минпромторга России запустило большой проект "Передовые инженерные школы". Помимо этого, в рамках ПМЭФ-2024 Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева и ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее совместное развитие системы подготовки технических специалистов.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов отметил значительную роль ОПК в развитии промышленности.

По итогам мероприятия состоялась торжественная церемония награждения, в ходе которой государственные и ведомственные награды получили члены Бюро, представители министерств и ведомств, предприятий и организаций Союза и Лиги.