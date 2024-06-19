16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ участвует в Международном военно-морском салоне "ФЛОТ-2024" В СоюзМаш обсудили выпуск гражданской продукции для ОПК Жители Самарской области за год увеличили объем вкладов на 26,4% "АСВ" взыскало с бывшего акционера Волжского социального банка лишь 1,6 млн рублей НОВИКОМ повышает финграмотность сотрудников авиапромышленности Татарстана

Банки Финансы

НОВИКОМ участвует в Международном военно-морском салоне "ФЛОТ-2024"

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Делегация дочернего банка Госкорпорации Ростех примет участие в основных дискуссиях Международного военно-морского салона "Флот-2024" — ведущем мероприятии морской индустрии. Ключевыми темами обсуждений станут кадровый потенциал судостроительной отрасли, инновационные технологии при строительстве кораблей и импортозамещение.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В ходе деловой программы салона представители НОВИКОма поделятся экспертизой по организации финансирования строительства ледоколов, гражданских судов специального назначения и расскажут о поддержке инновационных проектов импортозамещения в промышленности. Делегация проведет встречи с настоящими и потенциальными клиентами банка — крупными судостроительными предприятиями, а также малым и средним бизнесом из числа кооперации отрасли.

НОВИКОМ активно сотрудничает с предприятиями судостроения и кораблестроения. При содействии дочернего банка Ростеха реализуются ключевые проекты на АО "Адмиралтейские верфи", Балтийском заводе, судостроительном заводе "Янтарь" и других крупных предприятиях. Особое внимание уделяется взаимодействию с поставщиками, от которых зависит бесперебойное снабжение производственных предприятий узлами и агрегатами.

Кредитные продукты НОВИКОМа с привлечением механизмов господдержки позволяют гибко настраивать условия финансирования проектов промышленности, обеспечивая в том числе льготные ставки. Это позволяет судостроительным предприятиям высвобождать средства и более эффективно решать приоритетную задачу по достижению технологического суверенитета отрасли.

"Судостроительный кластер обладает колоссальным научно-техническим и производственным потенциалом. И наша цель — предоставить финансирование его предприятиям, чтобы наладить системную работу на всех уровнях — от обучения сотрудников до внедрения инновационного оборудования. Это качественно укрепит морскую мощь страны, а также направит дополнительные инвестиции в экономику регионов, создаст новые рабочие места и откроет возможности для развития технологий", — подчеркнул управляющий филиала банка НОВИКОМ в Санкт-Петербурге Александр Сергеев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30