НОВИКОМ участвует в Международном военно-морском салоне "ФЛОТ-2024"

Делегация дочернего банка Госкорпорации Ростех примет участие в основных дискуссиях Международного военно-морского салона "Флот-2024" — ведущем мероприятии морской индустрии. Ключевыми темами обсуждений станут кадровый потенциал судостроительной отрасли, инновационные технологии при строительстве кораблей и импортозамещение.

В ходе деловой программы салона представители НОВИКОма поделятся экспертизой по организации финансирования строительства ледоколов, гражданских судов специального назначения и расскажут о поддержке инновационных проектов импортозамещения в промышленности. Делегация проведет встречи с настоящими и потенциальными клиентами банка — крупными судостроительными предприятиями, а также малым и средним бизнесом из числа кооперации отрасли.

НОВИКОМ активно сотрудничает с предприятиями судостроения и кораблестроения. При содействии дочернего банка Ростеха реализуются ключевые проекты на АО "Адмиралтейские верфи", Балтийском заводе, судостроительном заводе "Янтарь" и других крупных предприятиях. Особое внимание уделяется взаимодействию с поставщиками, от которых зависит бесперебойное снабжение производственных предприятий узлами и агрегатами.

Кредитные продукты НОВИКОМа с привлечением механизмов господдержки позволяют гибко настраивать условия финансирования проектов промышленности, обеспечивая в том числе льготные ставки. Это позволяет судостроительным предприятиям высвобождать средства и более эффективно решать приоритетную задачу по достижению технологического суверенитета отрасли.

"Судостроительный кластер обладает колоссальным научно-техническим и производственным потенциалом. И наша цель — предоставить финансирование его предприятиям, чтобы наладить системную работу на всех уровнях — от обучения сотрудников до внедрения инновационного оборудования. Это качественно укрепит морскую мощь страны, а также направит дополнительные инвестиции в экономику регионов, создаст новые рабочие места и откроет возможности для развития технологий", — подчеркнул управляющий филиала банка НОВИКОМ в Санкт-Петербурге Александр Сергеев.