ПСБ запустил сервис цифровой ипотеки "ЗАМОК"

ПСБ представил сервис цифровой ипотеки "ЗАМОК" на площадке Форума недвижимости "Движение" в Сочи. Открывая форум, Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, отметила важность поиска инновационных решений для заемщиков и девелоперов: "Сегодня участники ипотечного и строительного рынка сталкиваются с новыми экономическими вызовами, поэтому совместное обсуждение и разработка эффективных инновационных инструментов позволят поддержать потребительский спрос и увеличить темпы жилищного строительства в ближайшие годы".

Новый ипотечный проект ПСБ призван решить эту задачу — сервис "ЗАМОК" позволит клиентам выбрать и приобрести жилье, воспользовавшись наиболее подходящей ипотечной программой банка и оформив заявку онлайн.

"ПСБ имеет развитую цифровую инфраструктуру и предоставляет финансовые услуги населению во всех регионах России, включая новые субъекты, где проживает более 3 млн наших сограждан. У нас есть уникальный опыт работы в части финансирования строительства и выдачи ипотеки на вновь присоединенных исторических территориях. Используя эти преимущества, мы запускаем уникальный цифровой ипотечный сервис "ЗАМОК", в котором предложим клиентам большой выбор из единого каталога объектов жилой недвижимости от аккредитованных банком застройщиков по всей стране. При разработке сервиса мы ставили целью максимально упростить и ускорить все стадии ипотечной сделки, переведя их в цифровой формат, — начиная от подачи онлайн-заявки на кредит, проверки залога и заканчивая подписанием документов цифровой подписью и электронной регистрацией сделки в Росреестре. Это удобно, безопасно и экономит время всех участников сделки", — сказала Вера Подгузова.

Сервис станет эффективным инструментом как для заемщиков, которые смогут подобрать подходящую квартиру или дом и выбрать кредит из широкой линейки ипотечных программ ПСБ, так и для застройщиков со всей страны, для которых "ЗАМОК" станет витриной их объектов и максимально приблизит их к покупателям. В настоящее время ПСБ ведет переговоры с основными игроками рынка жилой недвижимости и уже подписал ряд соглашений о сотрудничестве в рамках проекта с несколькими застройщиками, отметила топ-менеджер ПСБ.

По словам Веры Подгузовой, в текущих экономических условиях кредитные организации и участники рынка жилой недвижимости перестраивают модели работы с клиентами таким образом, чтобы учесть специфику различных клиентских сегментов. "ПСБ как универсальный банк федерального масштаба обслуживает все категории граждан, занятых во всех сегментах российской экономики, при этом совместно с компаниями-работодателями ключевых отраслей мы активно развиваем адресные целевые программы в жилищной сфере для зарплатных клиентов банка, активно используем механизмы проектного финансирования и государственно-частного партнерства. Мы являемся лидером рынка военной ипотеки — это еще один растущий сегмент ипотечного рынка. Используя накопленный опыт и экспертизу в работе с различными клиентскими сегментами, мы разработали для сервиса "ЗАМОК" оптимальные сценарии клиентского пути", — добавила топ-менеджер ПСБ.

По ее словам, в новых условиях ипотечного рынка драйвером для застройщиков и девелоперов станет выход на рынок малоэтажного и индивидуального жилищного строительства. Развитие ипотечного кредитования в сегменте ИЖС позволит увеличить выбор жилых объектов для покупателей, заинтересованных приобрести индивидуальное жилье в местности с развитой инфраструктурой и экологичной средой с привлечением ипотеки по более низкой ставке. Механизмы эскроу-счетов в ИЖС обеспечат финансовую безопасность для заемщиков и гарантию надежности застройщика таких жилых объектов, что в совокупности послужит серьезным стимулом для роста рынка ИЖС и обновления жилого фонда малых городов. "Все больше наших клиентов проявляют интерес к покупке частного дома. Мы планируем развивать это направление в рамках сервиса цифровой ипотеки "ЗАМОК" и расширять сотрудничество с федеральными и региональными девелоперами. Сейчас мы в начале пути — витрина жилых объектов будет постоянно пополняться, число партнеров расширится. Мы ведем переговоры с девелоперами из разных регионов России, в том числе из малых городов, и уверены, что сервис "ЗАМОК" будет набирать популярность и у населения, и у представителей строительной отрасли", — подвела итог Вера Подгузова.