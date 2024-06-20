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Молодежная политика Общество

Самарцы стали лауреатами Российской студенческой весны в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 11 по 17 июня в Ставрополе прошел XXXII (III) Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" профессиональных образовательных организаций. Самарская область продемонстрировала свое мастерство и получила 10 лауреатств разной степени.

В состав региональной делегации вошли 52 человека. Молодые таланты представили региональную программу под названием "Все сложится", а также продемонстрировали свое мастерство в 6 направлениях: вокальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, арт, медиа.

По итогам выступлений самарцы получили лауреатство III степени с региональной программой "Все сложится" и заслуженные награды в отдельных направлениях:

"Театральное"
"Для общего развития", Филиппов Михаил, СЭК им. П. Мачнева — Лауреат II степени в номинации "Авторское художественное слово", Соло, Категория "Непрофильная"

"Оригинальный жанр"
"Дерево жизни", Театр моды "Образ", СГКСТД — Лауреат II степени в номинации "Искусство сценического костюма", Коллективы, Категория "Профильная"

"Телевизор", Театр "Клауны", СГКСТД — Лауреат III степени в номинации "Цирковое искусство", Клоунада, Большие составы, Категория "Непрофильная"

"Танцевальное"
"По трейду", Танцевальный проект "ПланDance", СГКСТД — Лауреат II степени в номинации "Современный танец", Малые составы, Категория "Непрофильная"
"Патерба", Коллектив современного танца "UNIVERSAL", СГКСТД — Лауреат III степени в номинации "Эстрадный танец", Большие составы, Категория "Непрофильная"

"Медиа"
Сысоева Елизавета, СГК — Лауреат I степени в номинации "Фотопроект", Художественная фотография, Индивидуальная работа, Категория "Непрофильная"
Герасимова Алена, СаМеК — Лауреат III степени в номинации "Фотопроект", Фоторепортаж, Индивидуальная работа, Категория "Непрофильная"

"Вокальное"
Never enough, Писчаскина Анастасия, ТСПК — Лауреат I степени в номинации "Эстрадное пение", Зарубежная песня, Соло, Категория "Непрофильная"
I have nothing, Бездомникова Виктория, Самарское музыкальное училище им. Д. Г. Шаталова" — Лауреат II степени в номинации "Эстрадное пение", Зарубежная песня, Соло, Категория "Профильная"
Частушки "Семеновна", Николаева Даяна, СГКСТД — Лауреат III степени в номинации "Народное пение", Стилизация народной песни, Соло, Категория "Непрофильная"

"За время Российской Студенческой весны для профессиональных образовательных организаций наша делегация стала настоящей командой, именно поэтому мы добились таких высоких результатов. Здесь, в Ставрополе, собрались самые талантливые студенты со всей страны. И я горжусь, что в их число вошли и студенты Самарской области, которые на протяжении нескольких месяцев готовили свои творческие номера", — поделилась руководитель самарской делегации Наталья Останина.
Также в рамках фестиваля подвели итоги III Всероссийского конкурса на лучшую организацию творческой деятельности в профессиональных образовательных организациях — Самарский Государственный колледж получил премию на развитие творческой деятельности.

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