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Группа ВТБ: жители ПФО рассказали, сколько готовы платить за мобильную связь

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Большинство опрошенных жителей Приволжского федерального округа (ПФО) (59%) в среднем платят до 600 рублей в месяц за мобильную связь и интернет. Почти треть респондентов (26%) платит от 600 до 1000 рублей в месяц и 17% — более 1000 рублей. Для большинства жителей ПФО (61%) комфортным уровнем был бы тариф до 400 рублей в месяц, то есть они хотели бы платить за сотовую связь в среднем на 200 рублей меньше. Такие выводы содержатся в результатах опроса*, проведенного ВТБ и банком "Открытие".

Среди жителей регионов самый большой объем трат приходится на жителей Москвы и Московской области, а также Северо-Кавказского региона — 30% из них платят больше 1000 рублей в месяц за услуги мобильных операторов. В Приволжском округе в среднем тарифы до 200 или 400 рублей выбирает 23% жителей, а за 1000 рублей и более — 17%.

По сравнению с текущими тарифами, всего 7% жителей ПФО готовы платить в пределах 200 рублей больше (до 600 рублей). А вот комфортные суммы для большинства опрошенных ниже: 61% жителей ПФО хотели бы платить за связь до 400 рублей в месяц; 20% — до 600 рублей, для 19% платеж более 800 рублей вполне комфортен.

Отметим, что почти половина приволжан (46%) платит за себя и кого-то из членов семьи, еще 49% — только за себя, и за 4% ответивших связь оплачивает семья или работодатель.

Большинство опрошенных (57%) назвали дорогой тарифный план и наличие более выгодного предложения в качестве основного повода сменить оператора. Еще для 24% — низкое качество связи, для 10% — медленный интернет, и еще для 5% — спам-звонки.

При этом в перечне услуг как самые важные большинство (61%) отметили гигабайты интернета, 50% — минуты звонков, 35% — трафик в мессенджерах без доплаты, 26% — домашний интернет и 25% — доступ в музыкальные и видео-сервисы. В меньшей степени пользователи заинтересованы в подключении близких в один тариф (13%), СМС (14%) и в бесплатных минутах в роуминге со странами СНГ (6%).

"Большинство россиян находят текущие цены на мобильную связь относительно комфортными, хотя предпочли бы тратить меньше. Половина жителей оплачивает связь не только за себя, но и за членов своей семьи, а также, например, покупает дополнительные SIM-карты для планшетов и других дополнительных девайсов, детских часов, управления охранными системами. Поэтому важно предоставлять абонентам возможность выбирать важные для них опции и отказываться от ненужных. Такой "конструктор" позволяет пользователям управлять наполнением тарифов и их стоимостью", — прокомментировал генеральный директор ВТБ Мобайл Алексей Чернецов.

*Опрос проводился в возрастных группах от 18 до 60 лет, среди жителей городов с населением свыше 100 тыс. жителей.

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