В с. Ширяево пройдет фестиваль для детей-инвалидов

Во вторник, 25 июня, с. Ширяево (ул. Советская, 14) пройдет третий региональный арт-фестиваль "Яркие тени" (0+) для детей-инвалидов, взрослых с ментальными нарушениями и их семей.

Организатором фестиваля выступает Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов Самарской области (ВОРДИ).

Смогут посетить фестиваль и "особые" почетные гости — молодые люди с инвалидностью, проживающие в психоневрологических интернатах.

Программа фестиваля включает прогулку по Волге; театрализованное представление на территории музея; зоны пленэров от художников Самарского отделения Союза художников России с мастер-классами, где любой участник сможет создать картину; локации с интерактивными активностями для участников, аквагриммом и художественным косоплетением от волонтеров Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна.

Каждый участник получит подарки от партнеров и организаторов фестиваля — Самарский хлебозавод № 5, Благотворительный фонд "Образ жизни", РО ВОРДИ Самарской области.