В с. Ширяево пройдет фестиваль для детей-инвалидов

Во вторник, 25 июня, с. Ширяево (ул. Советская, 14) пройдет третий региональный арт-фестиваль "Яркие тени" (0+) для детей-инвалидов, взрослых с ментальными нарушениями и их семей.
Организатором фестиваля выступает Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов Самарской области (ВОРДИ).
Смогут посетить фестиваль и "особые" почетные гости — молодые люди с инвалидностью, проживающие в психоневрологических интернатах.
Программа фестиваля включает прогулку по Волге; театрализованное представление на территории музея; зоны пленэров от художников Самарского отделения Союза художников России с мастер-классами, где любой участник сможет создать картину; локации с интерактивными активностями для участников, аквагриммом и художественным косоплетением от волонтеров Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна.
Каждый участник получит подарки от партнеров и организаторов фестиваля — Самарский хлебозавод № 5, Благотворительный фонд "Образ жизни", РО ВОРДИ Самарской области.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р