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Решение от ВТБ и МФТИ стало лучшим в области безопасности данных на премии FINNEXT 2024

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новейшая разработка ВТБ и МФТИ по безопасному объединению данных Криптоанклав стала лауреатом отраслевой премии FINNEXT 2024 за вклад в цифровизацию финансовой отрасли. Решение получило награду в специальной номинации "Лучшее решение в области безопасности данных".

Разработанная ключевыми специалистами ВТБ и Холдинга Т1 на научной базе МФТИ технология Криптоанклав представляет собой специализированный программно-аппаратный комплекс (ПАК), который позволяет организовать масштабируемую доверенную среду обработки данных от разных поставщиков. Особенностью Криптоанклава является принцип слепой обработки информации, что обеспечивает неизвлекаемость данных поставщиков при возможности их совместного анализа.

Информация в криптоанклаве хранится в зашифрованном виде без доступа к ней человека. Задача извлечения ценности из объединенных данных полностью лежит на autoML-алгоритмах — "роботах", работающих внутри Криптоанклава.

Технология Криптоанклава обладает потенциалом для использования в работе национальной системы антифрода, а также может применяться и в других отраслях, где необходима обработка больших массивов объединенных данных при обеспечении их сохранности.

"Коммерческие организации сегодня являются владельцами огромных массивов пользовательских данных, анализ которых позволяет создавать по-настоящему удобные и функциональные клиентоориентированные сервисы. В то же время компании сегодня не торопятся обмениваться накопленными данными между собой, опасаясь конкуренции. Но множество устройств никогда не превратятся в цифровую среду вокруг человека без объединения кросс-индустриальных данных. Поэтому ВТБ сегодня ставит перед собой задачу по расширению взаимовыгодных партнерств по совместному использованию данных. И разработанная нашими специалистами совместно с МФТИ технология Криптоанклав должна стать одним из основных решений для совершенствования сервисов ВТБ при помощи анализа данных", — говорит Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования, старший вице-президент ВТБ.

"МФТИ — это уникальный вуз, который всегда брался за задачи, кажущиеся другим неподъемными. Наша Физтех-школа, разумеется, и тут в лидерах. Проект исключительно сложный, но мы взялись за него, и у нас получилось", — комментирует Андрей Райгородский, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ.

Премия FINNEXT присуждается за выдающиеся результаты в реализации разработок по цифровой трансформации финансового рынка. Она учреждена Издательским домом "Регламент" и порталом Future Banking для популяризации успешных кейсов российских банков и компаний по формированию новой, цифровизированной партнерской среды и корпоративной культуры. В экспертный совет премии входят топ-менеджеры банков, страховых, лизинговых, факторинговых и других компаний финансовой сферы, а также представители отраслевых ассоциаций.

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