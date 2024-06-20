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Преступления Происшествия

Силовики вскрыли в Самарской области новую аферу с недвижимостью

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские расследуют уголовное дело о крупном мошенничестве. По версии следствия, самарец по фамилии Савин организовал аферу для хищения выморочного имущества через процедуру вступления в наследство.

В частности, по предварительным данным, Савин подговорил самарца, чтоб тот сыграл сына умершей женщины, обратившись к нотариусу. "Актер" предоставил в нотариальной конторе поддельные документы о родстве.

В итоге нотариус выдал документы о праве получить в наследство квартиру кадастровой стоимостью в 2 млн рублей. Ущерб при этом был нанесен государству, поскольку имущество является выморочным.

"Савину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Самого Савина отправили в СИЗО на время расследования", — сообщил Волга Ньюс источник в правоохранительных органах.

Силовики проверяют мужчину на причастность к другим возможным преступлениям такого рода.

Напомним, ранее ФСБ вскрыла в Самаре схему мошенничества с квартирами. По данным силовиков, в тот раз в афере участвовали нотариус, риелтор и чиновница.

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