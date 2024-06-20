Здоровье сотрудников ставропольского ГУП СК "Крайтеплоэнерго" снова под защитой ВСК

Страховой Дом ВСК обеспечил полисами ДМС более двух тысяч сотрудников теплоэнергетического комплекса.

ГУП СК "Крайтеплоэнерго" второй год подряд страхует здоровье своих сотрудников в Страховом Доме ВСК.Программа страхования включает консультативную, амбулаторно-поликлиническую помощь, в том числе стоматологию, плановую и экстренную госпитализацию. Стоимость контракта составляет около 8 млн рублей.

"Нам особенно приятно, когда крупные региональные предприятия снова и снова выбирают нас в качестве страхового партнера. Это подтверждает высокое качество сервиса ВСК. Наш полис ДМС обеспечивает полное медицинское сопровождение: выбор врачей разных специальностей, составление плана обследования, лабораторные исследования, помощь на дому, открытие больничного листа. А благодаря сервису "Цифровая клиника" клиенты имеют возможность следить за здоровьем в том числе онлайн. Достаточно скачать приложение "ВСК страхование" и все возможности современной медицины сразу окажутся в смартфоне", — отметил директор Ставропольского филиала Страхового Дома ВСК Андрей Васильев.

Помимо здоровья своих сотрудников ГУП СК "Крайтеплоэнерго" страхует в ВСК также свой автопарк по ОСАГО.

ГУП СК "Крайтеплоэнерго" является ведущей компанией в сфере производства и реализации тепловой энергии на территории Ставропольского края. В структуру предприятия входит 9 филиалов. На сегодняшний день компания обеспечивает тепловой энергией свыше 200,4 тыс. человек и более 4 тысяч организаций в 25 округах: 4 города-курорта (Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск), город Невинномысск и 20 муниципальных и городских округов Ставропольского края.