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Страхование Финансы

Здоровье сотрудников ставропольского ГУП СК "Крайтеплоэнерго" снова под защитой ВСК

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК обеспечил полисами ДМС более двух тысяч сотрудников теплоэнергетического комплекса.

ГУП СК "Крайтеплоэнерго" второй год подряд страхует здоровье своих сотрудников в Страховом Доме ВСК.Программа страхования включает консультативную, амбулаторно-поликлиническую помощь, в том числе стоматологию, плановую и экстренную госпитализацию. Стоимость контракта составляет около 8 млн рублей.

"Нам особенно приятно, когда крупные региональные предприятия снова и снова выбирают нас в качестве страхового партнера. Это подтверждает высокое качество сервиса ВСК. Наш полис ДМС обеспечивает полное медицинское сопровождение: выбор врачей разных специальностей, составление плана обследования, лабораторные исследования, помощь на дому, открытие больничного листа. А благодаря сервису "Цифровая клиника" клиенты имеют возможность следить за здоровьем в том числе онлайн. Достаточно скачать приложение "ВСК страхование" и все возможности современной медицины сразу окажутся в смартфоне", — отметил директор Ставропольского филиала Страхового Дома ВСК Андрей Васильев.

Помимо здоровья своих сотрудников ГУП СК "Крайтеплоэнерго" страхует в ВСК также свой автопарк по ОСАГО.

ГУП СК "Крайтеплоэнерго" является ведущей компанией в сфере производства и реализации тепловой энергии на территории Ставропольского края. В структуру предприятия входит 9 филиалов. На сегодняшний день компания обеспечивает тепловой энергией свыше 200,4 тыс. человек и более 4 тысяч организаций в 25 округах: 4 города-курорта (Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск), город Невинномысск и 20 муниципальных и городских округов Ставропольского края.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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