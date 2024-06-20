В Самаре на Троицу ограничат движение транспорта

В субботу, 22 июня, в день православного праздника Троица в Самаре с 7:00 до 16:00 будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках:
по ул. Авроры от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской;
по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов;
по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;
по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.
Автобусы начнут работать с 7:00, а завершающие рейсы рейсы с кладбищ в 16:30.
Перевозки будут организованы по следующим маршрутам:
• 4к: "п. Управленческий — кладбище "Лесное";
• 27к: "площадь Кирова — кладбище "Зубчаниновское";
• 36д: "Хлебная площадь — кладбище "Рубежное";
• 36ю: "кладбище "Южное" — кладбище "Рубежное";
• 63э: "Автостанция "Аврора" — кладбище "Рубежное";
• 67к: "п. Мехзавод — кладбище "Лесное";
• 77д: "Хлебная площадь — кладбище "Южное";
• 129э: "Автостанция "Аврора" — кладбище "Южное";
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?