В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

22 июня Самарская область примет участие в мероприятиях, проводимых в рамках Дня памяти и скорби. Жители области смогут присоединиться к международным, всероссийским и областным мероприятиям, цель которых — сохранение памяти о мирных гражданах и солдатах Советского Союза, которые отдали свои жизни ради Победы над фашизмом.

22 июня 1941 года является одной из самых трагических дат в истории России: началась Великая Отечественная война. После долгой и целенаправленной подготовки нацистская Германия напала на Советский Союз. Цели нападения были изложены в стратегических документах Третьего рейха — Генеральном плане "Ост", "Плане Бакке", плане "Барбаросса" и его экономической части — плане "Ольденбург".

В результате действий нацистов в 1941–1945 гг. погибло более 26 млн советских граждан, из которых большая часть — это мирные жители и военнопленные. Против Советского Союза воевала практически вся Европа, был задействован ее экономический и военный потенциал. Война продлилась долгих 1418 дней и завершилась Победой СССР 9 мая 1945 года. Великая Отечественная война показала, что победить врага может только идейно и духовно сплоченное общество.

22 июня народы России скорбят по всем, кто ценой жизни защищал Отечество и стал жертвой нацистского режима. В ночь на 22 июня Самарская губерния наряду с другими Городами трудовой доблести и Городами-героями примет участие в традиционной Международной акции "Огненные картины войны".

В Самарской области почётное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести" присвоено городским округам Самара и Сызрань. Именно на самарской земле, на наших предприятиях ковалась Великая Победа нашего народа, а Самара, в военное время Куйбышев, стала "запасной" столицей страны.

В честь памятной даты в Самаре на площади Славы запланировано создание огненной картины размером 29×24 метра из 40 тысяч свечей. На картине планируется изобразить штурмовик Ил-2, паровоз "Лебедянка", Георгиевскую ленту и надпись "Самара Помнит", а также солдат РККА, которые участвовали в Военном Параде в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. В Сызрани создадут картину размером 10×10 метров с изображением паровоза-памятника "Лебедянка", Георгиевской ленты и надписи "Сызрань помнит".

Работа художников над огненной картиной в столице региона начнется в 14:00 21 июня с нанесения рисунка, а первые свечи зажгут в 21:30, чтобы с наступлением темноты в знаковом месте Самары пламя свечей оживило образы, символизирующие историю Победы.

По завершению акции "Огненные картины войны" представители регионального отделения ВОД "Волонтёры Победы" в Самарской области совместно с участниками из молодежных объединений региона в рамках Всероссийской акции "Свеча Памяти" возложат цветы и лампады к горельефу "Скорбящей Матери-Родине" в память о тех, кто отдал жизнь, защищая Родину во время Великой Отечественной войны.

В этом году в преддверии Дня памяти и скорби Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации подготовил материал, который помогает осознать масштаб, характер той угрозы, которую нес нацизм России и всему миру. В представленном материале акцептированы ключевые исторические точки о 22 июня и начале Великой Отечественной войны. Каждый тезис находит подтверждение в статистических данных, архивных документах и фотоматериалах. Материал будет полезен образовательным учреждениям и организациям, а также всем, кто интересуется историей нашей страны, для кого важна историческая достоверность.

Ко Дню памяти и скорби команда АНО "АСТИК" подготовила мультимедийный онлайн-квиз "22 июня". Он состоит из 22-х вопросов, посвящённых истории Великой Отечественной войны и подвигу советского народа. В квизе сможет принять участие любой гражданин Российской Федерации и иных стран мира без ограничений по возрасту. Пройти квиз можно на ресурсах АНО АСТИК: на сайте, во ВКонтакте и в Телеграмм.

Еще одним онлайн-форматом, приуроченным ко Дню памяти и скорби, станет уже традиционная Всероссийская онлайн-акция "Свеча памяти" на сайте деньпамяти.рф. Акция, призванная сохранить историческую память о Великой Победе, продлится до 22 июня.

В День памяти и скорби завершится Всероссийская акция "Красная гвоздика". Волонтеры Победы по всей стране выйдут на улицы городов, чтобы напомнить всем о подвиге Советского народа, о дне начала Великой Отечественной войны. В рамках акции за пожертвования будут распространяться значки "Красная гвоздика". Все собранные средства пойдут на помощь ветеранам боевых действий. Помощь оказывает Благотворительный фонд "Память поколений". В Самаре акция пройдет на площади Славы.

22 июня также на площади Славы пройдет молодежная акция единых действий "Перекличка Постов № 1 — этих дней не смолкнет слава". Воспитанники военно-патриотических объединений Самарской области будут нести почетный караул у горельефа "Скорбящей Матери-Родине".

Согласно Федеральному закону "О днях воинской славы и памятных датах России" на всей территории Российской Федерации ежегодно 22 июня в День памяти и скорби в 12:15 (по московскому времени) проводится общероссийская минута молчания. В это время 22 июня 1941 г. вышло в эфир обращение к гражданам о вероломном нападении нацистской Германии. В оцепенении его слушала вся страна.

Минута молчания в наши дни — это символ общей и вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах войны, вечно живым напоминанием всему миру о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося нацизму и подарившего миру Победу. Акция Памяти не ограничивается конкретной географической точкой — принять участие в ней может каждый! На одну минуту жизнь на территории всей России замирает. Где бы ни находились жители страны: в пути, на работе, отдыхе — все могут присоединиться к Всероссийской минуте молчания — 22 июня, в 12 часов 15 минут по московскому времени.

В этом году Ассоциация ветеранов СВО на тех участках и в подразделениях российских воинов, где позволяет обстановка, включит легендарное обращение о начале Великой Отечественной войны и видеоролик с записью метронома. Акция продемонстрирует единение всей страны — и в тылу, и на передовой.